Chile_El poder nuestro: Entrevista a Gabriel Salazar

“Significa que debemos actuar políticamente en base a nuestra experiencia directa de los hechos y de los procesos reales, no en base de ideologías, utopías primarias y menos en base a dictámenes externos”.

“La soberanía comunitaria no se desarrolla ni constituye sólo por ‘lo territorial’ o ‘lo local’, sino – y sobre todo – por la interacción entre los miembros de la comunidad, por sus formas asociativas, por su capacidad para deliberar sobre los problemas, y su capacidad derivada para resolverlos por sí misma (por la misma comunidad) y por la memoria viva que debe mantener de esas capacidades”.

“Todas las constituciones que ha tenido Chile definen a los militares como ‘no deliberantes’ y como ‘esencialmente obedientes’. Con eso le quitan la condición de ciudadanos, que, por definición, son esencialmente ‘deliberantes’ y nunca jamás meramente ‘obedientes’. Es obvio que es necesario transformar a los militares en ciudadanos deliberantes, porque así serán esencialmente obedientes a la comunidad que delibera, y no a los generalotes propensos a ser comprados por el dinero.

El ‘poder constituyente’ es una función esencial y exclusiva de la soberanía popular. Una Constitución bien hecha debería incluir instancias de deliberación colectiva (asambleas) para que la ciudadanía pueda ejercer su soberanía real. Si no existen esas instancias constitucionales, entonces la ciudadanía debe arreglárselas por sí misma para organizar un proceso constituyente. Como la soberanía no radica nunca en los Estados ilegítimos ni en las Constituciones ilegítimas (caso chileno), el Gobierno no tiene ningún derecho para tomar la iniciativa de un proceso de ese tipo y menos para manipularlo de punta a cabo, como lo ha intentado hacer al gobierno de la Nueva Mayoría. Su ‘proceso’ es un proceso ilegítimo.