Chile: Organizaciones sociales exigen el fin del modelo forestal y denuncian responsabilidad empresarial por catástrofe

4.- Ante la inoperancia e ineficiencia del Ministerio Público, con Fiscales que no han investigado responsabilidades de empresas forestales en temas de incendios, con antecedentes y denuncias que llevan años, principalmente en las regiones del Bio Bio y la Araucanía, exigimos al Consejo de Defensa del Estado, que asuma acciones legales que vayan dirigidas a determinar las responsabilidades empresariales, atendiendo crímenes de lesa humanidad y crímenes económicos. Hay un enorme daño al patrimonio y al medio ambiente del País y dicho organismo, supuestamente autónomo, no puede estar indiferente ante esta catástrofe. Asimismo, es fundamental que se investigue la relación de incendios con zonas de plagas en las plantaciones de pinos y eucaliptus. Las empresas forestales no tienen seguros de plagas, si tienen cobertura de seguro en incendios.

Movimiento por la defensa y recuperación de las aguas; Red por la defensa de los territorios; Movimiento salud para todos y todas; Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI); Red de Mujeres Protectoras de la Biodiversidad (REDMUBI); Marcha Mundial de Mujeres Chile; Comité Defensa del Borde Costero de Cobquecura; Red de Organizaciones de Mujeres de Tirúa; Coordinadora Chorera de Talcahuano; Coordinadora Defensa de los Territorios del Bio Bio; Colectivo República Cultural de Hualqui; Comité de allegados “Esperanza de Una Vida Mejor”, toma Las Princesas; Organización Preupopular de Tomé; Colectivo Docente Talcahuano; Asociación Gremial de Agricultores Orgánicos de la Región del Bio Bio; Fundación El Árbol de Concepción; Movimiento por la Unidad Docente, MUD; Colectivo de Trabajadores de Temuco; Frente Estudiantil Temuco; Colectivo Makewe Kimun, Padre las Casas; Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA); Comité Ambiental Comunal de Angol; Agrupación Ecológica, Educativa y Cultural RUKARELMU; Movimiento por los derechos de Freire; Junta de Vecinos N° 2 de Curacautín; Colectivo Vientos Sur; Asociación Mapuche AD MAPU; Defensa del Territorio de Melipeuco; Asociación Mapuche Wechekeche ñi Trawün; Lof Trankura de Curarrehue; Parlamento Mapuche de Koz Koz de Panguipulli; Red de organizaciones socioambientales de Panguipulli; Comunidad Newen Tranguil – Panguipulli; Asociación Mapuche Ayün Mapu de Quepe; Comunidad Federico Alcaman y Juan Huenchual de Quepe; Colectivo por la defensa del río Allipén de Cunco; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA); Observatorio Ciudadano; Foro por la Asamblea Constituyente; Comunidad Kalfvgen, camino Viejo a Curiñanco, Valdivia; Red apoyo al Pueblo Mapuche de Valdivia; Comunidad Indígena Augusto Cheuquepan Monsalve, de Lago RANCO. Region de los Ríos; Consejo de Comunidades Williche de Chiloé; Movimiento Defendamos Chiloé; Movimiento Chiloé ta’ Privao; Coordinadora Organizaciones Sociales de Chiloé; Comité de defensa del Borde Costero, el agua y la vida de Ancud, Chiloé; Movimiento de Defensa Mar Brava – Lacuy; Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento; Agrupación de Pequeños Regantes y No Regantes del Río Mostazal; Red Ambiental Norte; Red Ambiental Copayapu; Colectiva “Mujeres de zonas de sacrificio en resistencia” comunas de Puchuncaví, Quinteros y Concón; Movimiento ambientalista “El Melón” comuna de Nogales; Escuela y taller de arte textil mapuche Ad Llallin; Asociación de mujeres indígena Mapuche Adllallin; Red por la Defensa de la Precordillera; Congreso de los Pueblos – Chile; Coordinadora para el boicot, desinversión y sanción a Israel de la Universidad de Chile; Red Metropolitana No Alto Maipo; Consejo Ecológico de Molina; Agrupación exPP V Región; Coordinadora Nacional Agrupaciones exPP; Colectivo Aire Puro de Valparaíso; Comisión Ética Contra la Tortura – V Región; Colectivo de chilotes en Valparaíso; Comité Chileno de Solidaridad con Palestina; Comunidad Ecuménica Martin Luther King; “Mapuce Lawentuwvn Ruka Kvme Felen” (Casa de Salud Mapuche Kvme Felen), Quinta Normal – Santiago Waria, Pikunmapu; Rukalaf Granja Ecoeducativa; Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres; Asociación Indígena Hueichafe Domo, Araucanía; Coordinadora Nacional Agrupaciones Ex PP – Chile; Pan y Rosas Teresa Flores; Agrupación ACR; Alternativa Obrera; Partido de Los Trabajadores Revolucionarios (PTR); , Sindicato Unimarc Pinto 72, Temuco; Partido de Los Trabajadores (PT); Asociaciones de Funcionarios/as de Servicios relacionados con el Ministerio de Desarrollo Social, FENAMIAS; Movimiento Indignados Araucanía; La huerta de lxs sin tierra-Facultad Medicina Campus Norte Universidad de Chile; “Rangintulewfu”, Kolectivo Mapuche Feminista; Agrupación Cultural Indígena Lafken ko de la comuna de Concón; Plataforma Temuko Participa; Sindicato de Educación y otros de Lampa; MODATIMA (Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente); Movimiento Pedagógico Sexta; Agrupación cultural, Artística y Social de Mujeres Mapuche – Wuñelfe Zomo; Fundación LIF; Ruta de las Semillas; Banda SoulJah Afrika de Concepción; Puelche Comunicaciones; El diario de Laguna Verde; Radio newen; Programa Kontrababylon; Radio Placeres de Valparaíso; Radio Kurruf; Diario Itihue de San Carlos; La Voz de Chile; Revista La Reineta (de la comuna de La Reina); Colectivo Informativo Mapuexpress; Periódico Mapuche Werken; Comité de Apoyo al Pueblo Mapuche-Calgary-Canadá; Mapuche Nation Support Committee. Edmonton, Canadá; BEN MAGEC – Ecologistas en Acción de Canarias; Plataforma de Apoyo al Pueblo Mapuche (Madrid); Association Nuevo Concepto latino (Francia); Colectivo Soberanía autonomía libertad audiovisual de Colombia Cem ānáhuac; Centro de documentación Mapuche Ñuke Mapu de Suecia; Red EcoMapuche, Italia; Comité de Solidaridad Mapuche, COMABE, Bélgica; Comisión Ética Contra la Tortura de Bélgica; José Quidel, Nancy Yañez abogada; Juan Ñanculef Huaiquinao; Jorge Calbucura; Sebastian Garbe, Sociólogo (International Graduate Centre for the Study of Culture, Instituto de Sociología / Universidad Justus-Liebig, Giessen/Alemania); María Inés Urrutia; Jacqueline Claudet; Ricardo Acuña; Ruver Fuentes; Andres Ulloa Aichele