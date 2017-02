Uruguay: Maldonado tiene un gran centro de vigilancia israelí

La Intendencia Municipal de Maldonado, el Ministerio del Interior, Noa Security, la empresa israelí Elbit Systems Ltd., concretaron un acuerdo para instalar un sistema de video vigilancia y otros sensores en distintas ciudades del departamento. El programa plantea la instalación de 1.400 cámaras y un moderno centro de monitoreo que tendrá un costo total de 20 millones de dólares. Todo el sistema será supervisado por una comisión integrada por representantes del Ministerio del Interior y de la Intendencia de Maldonado, con participación civil.

El viernes pasado en la sede municipal, con la presencia del Intendente de Maldonado, ingeniero Enrique Antía; el sub secretario del Ministerio del Interior, licenciado Jorge Vázquez; la embajadora de Israel, Nina Ben-Ami; el jefe de Policía de Maldonado, Inspector Mayor (R) Erode Ruiz; y Arie Chermobrov, por Elbit Sistems Ltd., entre otras autoridades, se suscribió el acuerdo para adquirir un moderno sistema de video vigilancia. Dentro del grupo Elbit, la mayor parte del programa estará a cargo de su división Elsec/Elbit Security Systems- firma que presentara meses atrás a la Armada también un proyecto sobre VTS- y localmente, la firma Noa Securit

El plan global de seguridad impulsado por el gobierno local se basa en la instalación de cámaras y un centro de comando y control unificado. Este último, estará ubicado muy cerca de la sede de la Jefatura de Policía y en el mismo trabajarán unas 50 personas.El diseño de todo el programa de funcionamiento de este sistema de video vigilancia se concretó rápidamente, y ya se tiene establecido en que puntos de las ciudades del departamento irán colocadas las cámaras. Probablemente, antes del comienzo de la futura temporada de verano austral estará activo un 20% del dispositivo de vigilancia.Se completará todo el proyecto en 2017, en todo el departamento (el de mayor perfil turístico del Uruguay, sede de los balnearios de Solís, Piriápolis, Punta del Este y José Ignacio, además de un aeropuerto internacional, una terminal internacional de buses y un puerto internacional de yates con transbordadores para cruceros). La inversión se estima en 18 millones de dólares en materia tecnológica y otros dos millones en obra civil.

El Ministerio de Defensa de Israel , mediante el SIBAT, Departamento de Cooperación Internacional de Defensa, acompañará al Programa Ciudad Inteligente y monitoreará el progreso de la ejecución con el fin de asegurar su puntual cumplimiento. El intendente Antía había firmado, en diciembre pasado , un acuerdo a este respecto con los subsecretarios de Interior, Jorge Vázquez y de Defensa Nacional Jorge Menéndez, que también seguirán el desarrollo del sistema. Según este convenio , ambos ministerios tendrán la responsabilidad de operar el sistema en sus respectivas áreas de jurisdicción. La telefónica Antel deberá también acordar una activa participación porque el sistema de cámaras necesita de fibra óptica con gran ancho de banda interconectado con el futuro Centro Estratégico de Monitoreo y Respuesta de Maldonado, entre otros organismos, para el cual la intendencia aportará equipamiento. El mismo estará a cargo de una comisión que integran los firmantes del convenio, y en el que trabajará personal calificado no policial. El centro estará conectado con la Policía en cuanto detecte situaciones sospechosas o reciba denuncias. En las distintas organizaciones cada funcionario monitoreará 20 pantallas. Por la cantidad se apoyarán, además, en un software que indica al operador qué cámara detecta mejor información cuando se rastrea una situación preocupante. Además, este sistema servirá para cubrir otros aspectos de la convivencia ciudadana (tránsito, recolección de residuos, contaminación, etc.)

La oferta de Elbit/Elsec apunta a :

·Implementar un dispositivo de control, reducción de brotes de violencia y delincuencia , cortar círculos delictivos importados , y apoyar a través de pruebas electrónicas al sistema de seguridad nacional.

·Instalación de Sensores multi-dimensionales para la vigilancia permanente nocturna y diurna, usando sensores de vigilancia móviles para explorar y validar las amenazas detectadas, para tener una mejor Conciencia Situacional.

·Establecimiento de una central de comando y control unificado , incluyendo sistemas tecnológicos de apoyo, procedimientos y procesos de trabajo tales que centralicen todas las entidades que participan en la operación y administración de rutina y de emergencia en el Departamento, mientras se facilita la creación de la cooperación y el trabajo conjunto entre todas las partes involucradas. Se incluirán registros computarizados de los eventos, los escenarios y los procedimientos de trabajo, mapas, capacidades de visualización de vídeo y otras funciones que permitan la gestión de eventos de manera integral de los diferentes factores en función de la naturaleza del evento y de las necesidades en el terreno.

·Concentración, optimización y formación del personal responsable de la gestión de emergencias y rutinas en esta región. Creación de infraestructura de apoyo que cuente entre sus capacidades el poder concentrar la información procedente de todos los sensores esparcidos en el área, y poder difundir la misma entre las fuerzas de respuesta.

·Automatización de las fuerzas de respuesta basada en aspectos tecnológicos.

·Entrenamiento y capacitación de dichas fuerzas para poder hacer frente ante un evento orientado a la gestión y el control centralizado desde la central de comando y control.

·Asesoramiento en lo que hace a la prestación de servicios civiles que generen ingresos a las arcas municipales(estacionamientos, información orientada a la difusión a residentes y turistas, etc.).

·En las primeras etapas del proyecto se instalarán los sensores en las ciudades de Maldonado, Punta del Este, San Carlos y José Ignacio. Al avanzar el proyecto, los recursos podrán ampliarse a otras localidades próximas.

>>> Delincuentes conocidos

El empresario uruguayo Isidoro Rozenblum y su hijo Rolando Rozenblum, recluidos desde hace un año en la prisión de Curitiba por haber estafado al estado brasileño en 80 millones de dólares, burlaron a los guardias del hospital donde se encontraban privados de libertad y desaparecieron.

Ambos compatriotas fueron detenidos por la Policía Federal (PF) del vecino país durante la operación “Puesta de Sol”, en junio del año pasado. El empresario y su hijo evadieron cerca de 150 millones de reales en impuestos, lo que se convirtió en un récord para el estado de Paraná.

Los uruguayos llegaron a montar un verdadero imperio presentando como estandarte las bicicletas y motocicletas Sundown.

Desde su detención, ambos empresarios comenzaron a ingerir una gran cantidad de comida, lo que los convirtió rápidamente en “obesos”, llegando a complicar la salud de ambos por la obstrucción de las arterias coronarias.

El médico de la prisión les recomendó una estricta dieta, pero tanto el padre como el hijo decidieron hacer oídos sordos y siguieron engordando mes a mes.

Un preinfarto sufrido por Isidoro Rozenblum fue el detonante para que ambos pidieran pasar por el quirófano para colocarse un “cinturón gástrico”, una operación simple que consiste en poner una especie de anillo alrededor del estómago, obligando a que el órgano se contraiga y rechace las ansias de comer.

La cirugía se llevó a cabo con éxito, pero una complicación posoperatoria obligó a que ambos pacientes permanecieran en cuidados intensivos por casi dos semanas.

La sorpresa fue mayúscula cuando los médicos responsables de la operación, acompañados por cinco policías, se hicieron presentes en la habitación con el alta médica y no había ni rastros de los pacientes.

Un video tomado por una de las cámaras de seguridad tomó con claridad el momento en que Izidoro escapaba por una de las ventanas de la habitación y luego alcanzaba la calle saliendo con total normalidad por la puerta principal.

Los guardias responsables de la custodia de los empresarios fueron detenidos y son sospechosos de facilitar la fuga de los compatriotas.

La justicia brasileña se mostró sumamente molesta con esta fuga, ya que anunciaron que de alcanzar territorio uruguayo, se haría casi improbable una extradición, ya que Brasil no extradita brasileros que cometen crímenes en el exterior después que éstos vuelven al país, y sería casi una “falta de respeto” pedirle a la Justicia uruguaya que devuelva a los fugados sin mayores trámites.

No obstante, Interpol ya recibió los datos de los empresarios y aseguran que de encontrarlos no podrían intervenir hasta que se libre una orden de arresto a nivel internacional, ya que “en nuestro país, los Rozenblum están completamente limpios”. *