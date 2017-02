México: Trabajadores del campo y la ciudad en la nueva iniciativa del CNI y el EZLN

Este contexto de profunda precarización y desarticulación ha limitado la posibilidad de que el mundo del trabajo encuentre fuerza interna para resistir a la guerra del capital. La flexibilización laboral ha disgregado y atomizado al trabajo, los contratos temporales y la inseguridad mantienen el potencial propositivo y organizativo en estado de fragilidad y miedo, haciendo entendible que ella, la clase trabajadora de México y del mundo, encuentre restringida su capacidad organizativa. Esto no quiere decir, como pregona el posmodernismo, que el trabajo haya desaparecido, porque por clase trabajadora no nos referimos a aquella que está únicamente en las fábricas, tradicionalmente retratada como figura masculina e industrial, sino que es toda aquella persona que vive-del-trabajo . La clase trabajadora es la/el joven que atiende las cajas en los supermercados y no recibe salario sino propina, es la familia de jornaleros que migra de forma temporal para vender su fuerza de trabajo a consorcios agro-industriales y que después venden el alimento en forma de mercancía elegante detrás de un aparador, es la trabajadora doméstica que se encuentra empleada las 24 horas del día en condiciones de semi-esclavitud, sin tener más que lo que dicte la voluntad de sus patrones, es el migrante que se desplaza a las ciudades para trabajar en la construcción de centros comerciales, bancos, edificios y casas de exclusividad empresarial, que no existe en las cifras de empleo urbano, es la mujer que trabaja en las maquilas acosada segundo a segundo por los gerentes para que aumente los ritmos de producción, es la mujer trabajadora acosada por los patrones en el trabajo y acosada por el miedo de ser desaparecida o asesinada, es la mujer trabajadora desaparecida o asesinada, es la trabajadora sexual que trabajando debe conocer las entrañas más profundas de la violencia patriarcal, es el trabajador de la educación que educa luchando, es el trabajador petrolero sometido por la voracidad del sindicalismo corporativo, es la niña y el niño que viven en la calle, ósea, en su espacio laboral, es el trabajador que barre las calles del centro histórico después de que pasa una marcha, para que este no pierda su clasificación mundial de “patrimonio de la humanidad”, es la mujer y el hombre que deben viajar 4 horas diarias para llegar a su lugar de trabajo. En otras palabras, es toda persona que al no tener más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, vive-del-trabajo y así busca la vida y no la muerte.