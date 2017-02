Santiago: Marcha contra el monopolio forestal y la intervención militar en la Araucanía

EN ESTE MOMENTO LA ARAUCANÍA ESTA INTERVENIDA CON MILITARES PARA AMEDRENTAR A LAS COMUNIDADES MAPUCHE. SE DENUNCIA EL DISPARO DE RÁFAGAS DE ARMAMENTO PESADO EN LA ZONA DE ERCILLA. Miliares armados recorren las comunidades Mapulwe, Temucuicui, Coñomil Epuleo, Pancho Curamil y Huañaco Millao. La catástrofe provocada por el latifundio forestal en todo el país ha sido aprovechada por el Estado para decretar Zona de Catástrofe en la Araucanía, dejándola bajo el control militar por decisión de Bachelet y el Ministro del Interior (el reaccionario Mario Fernández, ex jefe de La oficina). A causa de esto, hoy existe un despliegue de militares con armas de guerra en vehículos Hummer y helicópteros dentro de las comunidades. Alertando a familias enteras con el control militar en zonas donde no existe incendio alguno. ¿Qué incendio se apaga con armas y disparos? Ninguna justificación existe para las incursiones militares en las comunidades mapuche, paseándose armados en zonas donde no hay incendios como el territorio de Mapulwe y de las comunidades de Ercilla. Solo quieren amedrentar a las comunidades y sus familias, quieren vanamente demostrar su poder bélico con el cual defenderán a las forestales. Mismas forestales que ocasionan los actuales incendios en 9 regiones de nuestro país. ¡Eso quieren defender: la muerte del pueblo, la explotación del pueblo, quieren perpetuar la catástrofe que han generado! El Jefe de Defensa Nacional de la Araucanía Juan González, quien tiene el control de la zona, de manera hipócrita declara que todos los medios del Ejército se emplearán para la “seguridad de las personas y la seguridad pública; para brindarle tranquilidad a la gente, para terminar con esta sensación de inseguridad que tiene la gente en la Novena región”. ¿Esperan que les creamos?, de una institución que históricamente asesinó a miles de familias mapuche en la ocupación militar de 1871 ¿Qué sensación de seguridad podrían dar?, ¿Qué seguridad da disparar ráfagas de armamento pesado?, ¿Qué seguridad da el Estado que torturó y mató durante el régimen de Pinochet? Ninguna, solo es la justificación para ejercer el verdadero terrorismo en la Araucanía: el de los dueños de forestales y su Estado. Los terratenientes y los grandes burgueses son la causa de la pobreza de más del 90% de la población de nuestro país. Eso explica porqué el latifundio forestal se han convertido en el enemigo Nº1 de la lucha por la tierra del mapuche, enemigo también de todos los campesinos pobres de alrededor. No queda duda que el latifundio forestal hay que eliminarlo, no queda duda de que es un parásito que requiere unidad del pueblo para que sea exterminado junto a todos los terratenientes y su economía semifeudal. No solo necesitamos unirnos para luchar contra los efectos, como los incendios, si no contra la causa de la explotación: hay que exterminar con toda la propiedad terrateniente, con todo el capital monopolista y la opresión del imperialismo que generan las actuales condiciones de explotación en contra de nuestro pueblo. No podemos confiar jamás en este Estado, nunca irá contra las forestales, si no que las defenderá a sangre y fuego.

¡El único camino es continuar la recuperación de la tierra por la vía de los hechos! ¡El camino es eliminar las forestales con la unidad de los pobres del campo y la ciudad! ¡ A MARCHAR CONTRA EL MONOPOLIO FORESTAL Y LA INTERVENCIÓN MILITAR EN LA ARAUCANÍA! ¡ABAJO EL LATIFUNDIO FORESTAL Y LA INTERVENCIÓN MILITAR EN LA ARAUCANÍA! ¡VIVA LA LUCHA MAPUCHE POR LA TIERRA! ¡APOYO INCONDICIONAL A LA LUCHA POR LA TIERRA DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE! ¡TODOS A MARCHAR ESTE LUNES 6 DE FEBRERO A LAS 19:00HRS

EN PASEO AHUMADA CON ALAMEDA! ¡DIFUNDIR Y ASISTIR! Ferp Zonal Sur-Oriente‎Marcha: contra el monopolio forestal y la intervención militar