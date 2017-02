Argentina_Convocatoria para la realización de Baldosas por la Memoria, en la Facultad de Agronomía, UBA

Memorias Balvanera

memoriayjusticiabalvanera3@gmail.com

3 de febrero de 2017

gracias por difundir!

Búsqueda de información para la realización de Baldosas por la Memoria, en la Facultad de Agronomía, UBA

Baldosas por la Memoria en la Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires.

Desde Barrios x Memoria y Justicia Balvanera estamos trabajando junto a la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Agronomía UBA con el objetivo de colocar el próximo 24 de Marzo las baldosas por la memoria con los nombres de los estudiantes desaparecidos y asesinados por el Terrorismo de Estado. Esta nueva iniciativa de la Comisión se suma al “Bosque de la Memoria”, “El Altillo: espacio de memoria”, la entrega de legajos a familiares y otras llevadas a cabo en la Facultad de Agronomía para contribuir a preservar la memoria.

Abajo detallamos el listado de nombres elaborado por la comunidad de la FAUBA con el cual estamos trabajando. Será bienvenida toda información, fotos, historias de militancia, escritos, relatos orales etc. que aporten a las historias de vida de cada uno de ellos o conectar con familiares y compañeros.

Escribir a:

memoriayjusticiabalvanera@gmail.com

ddhhfauba@agro.uba.ar

Nombres de estudiantes de la Facultad de Agronomía – Universidad de Buenos Aires desaparecidos o asesinados por el terrorismo de Estado.

Por l@s 30.000 compañer@s desaparecid@s!

Juicio y cárcel efectiva a todos los genocidas!

Restitución de tod@s l@s niñ@s apropiad@s!

Basta de impunidad!

Julio López y Silvia Suppo Presentes!

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.