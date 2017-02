Argentina_Misiones: Gurizada en el yerbal

Siesta. Enero de fuego en el centro de Posadas. El follaje inmóvil de los chivatos denuncia la ausencia absoluta de todo viento, de toda brisa. Raúl tiene 7 años y ahora al menos, no tiene calor. Acaba de sumergir su cabecita en la breve cascada de la fuente artificial montada frente a la Casa de Gobierno. Cuando saca la cabeza, el agua le chorrea desde el pelo rizado y le recorre el rostro hasta perderse en su sonrisa inmensa. Es un efímero momento de felicidad entre tanta malaria. Raúl, como otros 30 niños y niñas, permanecen acampando junto a sus padres en la plaza 9 de Julio desde mediados de diciembre del año pasado. Son tareferos y tareferas (cosechadores manuales de yerba mate), que viven en Oberá y durante el año trabajan en yerbales de la zona centro de la provincia de Misiones. ¿Por qué están en Posadas acampando en la plaza principal? Reclaman asistencia alimenticia, aumento en el monto de la ayuda social que el gobierno imparte, y piden un bono que les ayude a paliar los infernales cinco meses de interzafra, que es el período en el cual la cosecha se detiene y el sector se queda sin trabajo.

Raúl seca sus manitos . Va hasta la carpa de sus padres – un nylon negro sujeto a unas ramas- y agarra la caja de cartón que tiene escrito en su exterior: Colabore con los tareferos. Muy cerca de él, pasa por la plaza una madre con sus dos hijos de la mano. Están de vacaciones y rumbean, contentos, hacia la heladería de la esquina de Bolívar y Félix de Azara. Raúl se acerca y les muestra la caja. La madre menea la cabeza negativamente. Sus hijos le preguntan algo. Ella no contesta y apura el paso. Raúl los ve entrar a la heladería. Pero él dobla hacia la farmacia, en cuya puerta seguirá pidiendo ayuda. Otras niñas y niños tareferos, harán lo propio por las calles del centro ardiente.

“La gurizada se está enfermando. Acá están alimentándose muy mal, comiendo lo que se puede, pasando calor, lluvias, aguantando los bichos. Y ya tuvo que venir la ambulancia porque varios niños se descompusieron. Pero no tenemos otra opción que quedarnos porque si volvemos a nuestras casas no tenemos nada que darles de comer porque no hay trabajo por la interzafra y ya nadie te da una changa” cuenta Kambá, uno de los tareferos presentes en el acampe.