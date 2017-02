Argentina: Compañera del alma

Se fue Adriana, quién sabe detrás de qué quimeras. Ella sabía de territorios en los que ya no se cree tanto. Ella está segura de estar en la nube que merece, a mano izquierda según se va al cielo, como canta Serrat. Está segura porque ella soñó un paraíso comunitario, esa nueva sociabilidad humana que compartía con Alberto como última ilusión a perseguir. Lo soñó en el cielo, con dios o Dios pellizcando los panes y multiplicándolos para que alcancen para todos y el hambre deje de ser el crimen atroz que es.

De todas maneras, sabe Adriana (en la nube donde está) que estamos enojados. Que no perdonamos a la muerte enamorada, no perdonamos a la vida desatenta, no perdonamos a la tierra ni a la nada.