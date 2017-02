Letras Libertarias: Libro “10 CUENTOS SOBRE ECOLOGÍA” -para descargar

La anarquía es, para nosotros, en este instante, la manera del mejor vivir posible. Sean orugas que desean sus alas para volar a donde sus padres les dijeron que se encontraba el paraíso, sea aquel niño que viendo fotografías de perros sueña con un mundo mejor; sociedades que se ocultan para vivir en comuna, cachorros que juguetean o compañeros venidos de distantes rincones, que luchan contra emperadores o cazadores de ballenas. Nos dirán que es imposible, que son puro chamullo, puro cuento… Tener fe en el presente es tener certeza en aquello que aunque no se puede ver, sentimos, pues no esperamos futuros, sino deseamos y construimos en el presente. Cuidar el planeta, frase teñida de capitalismo cuando se suman conceptos como recursos y beneficios, no la encontrarás, más bien esta otra, más sabia, incrustada en el espíritu de cada cuento: somos la naturaleza formando conciencia de sí misma.