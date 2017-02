México_Nuevo Balsas: el pueblo rebelde que le declaró la guerra al narcotráfico

Este punto-cliché me servirá para explayar en el artículo [1] las características más visibles del imperio territorial del narcotráfico en el norte de Guerrero, y que en una de las comunidades más azotadas por dicho imperio, se gritó valerosamente “¡QUE SE VAYAN TODOS!”, esquematizando una resistencia que sigue vigente por la fundación de una Policía Comunitaria en coordinación permanente con los pobladores de Nuevo Balsas. “Nos sentimos seguros en nuestra propia tierra, pero la lucha contra el narco sigue”, y en efecto, si bien el lienzo de la violencia está casi pintado de blanco, permanece aún la huella y la zozobra de las células delictivas.

El collage de ejemplos va así: los grandes terratenientes a inicios del siglo XX, las empresas intermediarias para la exportación de los productos del campo, la megaminería y la burocratización del Instituto Mexicano del Café (INCAFE) –de 1975 durante las heladas en Brasil que volcaron a México como una nación caficultora en potencia, hasta su liquidación en 1989, provocando la reducción del precio del café a la mitad durante la crisis de la sobreproducción-. Estos y más ejemplos han dejado las puertas abiertas a elementos intermedios que se han aprovechado de las condiciones territoriales y de marginación de la gente para instalar sus negocios que van desde el control económico de la producción de marihuana, aguacates, drogas sintéticas, el “cobro de piso”, los impuestos en las actividades ganaderas, pesqueras y artesanales, así como su colusión directa en los puestos gubernamentales (entendida, más popularmente, con los hashtags de #FueElNarcoEstado) dándole a los mexicanos una visión prima de que “el gobierno y el narcotráfico son la misma cosa”. Así es, el jugoso fetiche del poder económico se inyecta en cualquier individuo o colectividad que tenga disposición de explotar al-otro y los-otros. El caso del narcotráfico es que lo percibimos como un fenómeno de barbaries, cuando necesita de toda nuestra sapiencia socio-política: no lo hemos analizado como una extensión del Estado, transfigurándose por lo tanto en una extensión de las contradicciones de clase, ¡es un enemigo de la emancipación de los pueblos! Basta visitar parte de la frontera norte del país y las zonas guerrerenses que describiré para entender lo que es un “imperio territorial”.

El narcotráfico no se contenta con pequeños y medianos espacios de cooptación económica, necesita concentrar sus cobros en donde se producen más ganancias, a lo que lógicamente, deberá generar mayores niveles de violencia y estrategias de intimidación territorial para avasallar a quien se le cruce por el camino.

La ubicación geográfica no es una mera deducción abstracta, ha influido enormemente en la configuración del delito en Guerrero. Antes de los 80’s, el pueblo se llamaba únicamente “Balsas” –ahora nombrado como “Viejo Balsas”, tras la construcción de la presa hidroeléctrica Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, mejor conocida como “El Caracol”, el pueblo se fue desplazando hacia la zona de Cruz Labrada. El “Nuevo Balsas” fue un centro de readaptación territorial de otras comunidades como Campo Arroz y Tecomapa. Los pobladores más seniles dan en un punto estratégico en esta topografía delincuencial con una de sus memorias, recordando que “la parte del tren porfirista del Viejo Balsas siempre fue camino de paso del abigeato [2] y ahora lo es del narcotráfico por su fácil salida por el Río Balsas (la parte de la laguna) en lanchas hasta la Presa del Caracol, y de ahí acercándose a la salida hacia Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso, Oxtotitlán, y Teloloapan, sitios de dominio de La Familia Michoacana, los Guerreros Unidos y el grupo delincuencial que protegió al exgobernador Aguirre Rivero”.

Dialogando con los pobladores, ellos recuerdan que los grupos criminales –antes de la insurrección- “cobraban cuota por pescar, les quitaban 2 pesos por cada kilogramo de mojarra a los pescadores, nos dificultaban el trabajo, nos sentíamos acorralados”, lo que es necesario interpretar como una desmesurada cuantificación del crimen, donde estos grupos no se conforman con un impuesto contabilizado por persona, sino por la cantidad exacta de la producción, para “cobrar más a quien pesque

La fecha en la que comenzó esta “película” tiene una respuesta lógica con base en la explicación económica que di previamente: una gran minera multinacional = un gran flujo de capitales. La Minera Media Luna –subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold- arribó a Cocula en 2008 con tan sólo unas 15 personas, entre geólogos y personal de recursos humanos dedicados durante 3 años a inspeccionar los cerros que han ‘pelado’ por la actividad a cielo abierto y también de los recursos minerales que aguarda esta rica zona orográfica. Además de dividir a las comunidades de La Fundición, Real de Limón, Atzcala y al propio Balsas [3] por la inapelable contaminación ambiental y la doble afectación –primero a las condiciones de trabajo de los pescadores, y en segunda, a la vida, preservación y fauna del Río Balsas-, ha propiciado que el concepto “extracción de oro” no se refiera únicamente al extractivismo de este metal precioso, sino a una oportunidad colosal para el narcotráfico y los gobiernos locales de enriquecerse a costa de las ganancias de la mina.

A la delincuencia organizada no le bastó con hacer cobros millonarios para permitir la operatividad de la mina, el ingreso de camiones de carga, las unidades de exportación-importación y de sus mismos trabajadores, multiplicó también los secuestros y extorsiones contra los mismos residentes de la región.

Uno de los factores para la futura insurrección fue la humillación machista que engendraban los integrantes del cártel contra las esposas de sus víctimas, diciéndoles literalmente cosas como “está muy buena tu hija/esposa, me la alistas porque mañana me la voy a llevar” o “qué rica está tu vieja, me la preparas porque ahora es mía”, afectando tanto el tejido familiar como las relaciones afectivas en la comunidad.