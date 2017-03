Argentina: Por fin y ayer y urgentemente

Claudio me ha contado el año pasado que, con sus 32 años, ha conocido la mayoría de los penales de la provincia desde muy pibe, hace rato que viene transitando distintas cárceles. A Claudio le gusta el punk y no tanto la cumbia y se excita cuando cuenta vociferando los poderes del Anticristo que Nietzsche describiera en 1895, él defiende la anarquía y cuando habla de su celda no habla de su casa, como otros pibes, tampoco tiene intenciones de pintar su celda húmeda y ajada, ni mucho menos de pintar el pabellón, porque argumenta que eso es caer en la lógica del sistema, es caer en la derrota que el sistema propone y las más de las veces consigue.

Claudio está en segundo año de la carrera de Trabajo Social, no le cuesta la cursada y no le cuesta la exhibición en público, de hecho el año pasado estuvo organizando una exposición para el resto de los detenidos acerca del derecho al matrimonio igualitario, la igualdad género y la violencia de género. Tampoco usa todos los días ropa deportiva y visera, afirma que le gusta vestirse con jeans, a veces zapatillas chatitas y una buena chomba.

Desde el salón, no alcanzo a ver la puerta giratoria ni la resocialización, no puedo vislumbrar las políticas de readaptación ni el artículo 18 de nuestra Constitución que afirma que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, nada de eso puedo ver, mas allá de que me limpie los ojos o afine la mirada en el mayor de mis esfuerzos visuales e intelectuales.