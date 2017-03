Argentina: Los Villaflor de Avellaneda

IX. De ex radicales, ex socialistas, ex presos y de peronistas.

El ex prefecto fue también quien participó de las sesiones de tortura que terminaron por asesinar al “Negro” Villaflor. Así lo relata Laura Villaflor: “De algunos testimonios, teníamos una primera versión y era que mi viejo cayó el 4 de agosto y que el 8 de agosto- después de una sesión de tortura- había tomado agua de un inodoro y le había dado un paro cardíaco. Pastillas de cianuro no tenía nadie de las FAP. Después, cuando leí los testimonios de Carlos Lordkipanidse y de otro compañero, ellos dicen que lo ven a Febres salir de la sala de tortura y que dice: ’Se me fue el Negro Villaflor’. Luego me enteré que Lordkipanidse lo vio a mi viejo muerto”.