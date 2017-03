Lectura como construcción de un nuevo ser humano

Claro, llegados, a este punto me dirán que hablo como comunista. Que hablo como anticolonialista, anti esclavista, antirracista, antiimperialista y será verdad. No hay en la historia otro lugar desde donde mirar lo que nos ha dejado en las manos el siglo XX y el XXI.

Pregunto por la forma concreta en que penetró en la RDA la guerra fría –la guerra ideológica, la guerra contra la historia- que no sólo no ha terminado, sino que ha invadido e intoxicado a Europa y al mundo. No se entiende bien mi pregunta, hablo de dos modelos, pero se me contesta que sí, que el ingles ha invadido también la lengua alemana. No sé ampliar la pregunta, necesito escuchar datos concretos, cómo se articuló en base al concepto de libertad la esclavitud más atroz, la que perdura. Cómo se usó y se invirtió el concepto de totalitarismo, tanto como para no darnos cuenta de que hoy vivimos bajo el totalitarismo del capital, mientras repetimos clónicamente el discurso impuesto desde la guerra fría.