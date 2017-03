Argentina: Hasta que los votos nos separen

Hay una gran conmoción sobre si comienza o no el fútbol. En realidad, si comienza o no la mega industria trasnacional que empieza con una pelota, que alguna vez fuera de trapo, y termina en China o Dubai.

Se inauguró el período legislativo. O sea: empezó la denominada contienda electoral. El ritual de las democracias de cuello blanco y patas sucias. Me votan, luego existo. Y las encuestas se convierten en las profecías que darán cuenta de ganadores, perdedores, empatadores, ascensos y descensos.

La estafa y el saqueo permanente que implican las administraciones de lo público, para que pasen a ser del Estado y terminen siendo privadas, necesita una cobertura que sostenga el alucinatorio social de un gobernante no por derecho divino, sino por derecho popular. Y como lo popular es divino, el macabro pacto está consumado. “Tu haces como que me votas, yo hago como que gobierno”.

Parte de ese ensuciado de cerebro ha permitido mantener el denominado impuesto a las ganancias para los sueldos y para las jubilaciones. Un animal monstruoso que fue parido contra natura para consolidar un sistema tributario donde los pobres tienen tarjeta de débito y los ricos tienen off shore.

Pues bien: mi amigo y compañero Eduardo “el Negro” Soares me manda una info de la que resalto sólo este párrafo contundente: “Así que, compañeros y compañeras de la Gremial, nuestro compañero Luis Virgilio, de Neuquén interpuso una presentación de inconstitucionalidad del impuesto a las Ganancias respecto de los jubilados de Río Negro.- Y andó.”

Lo que nos enseña que ni los votos aseguran la constitucionalidad de los actos de gobierno. Que los gobiernos no son democráticos por su origen sino por sus actos de gobierno. Que no solamente no es lo mismo, sino que es lo opuesto. Por eso Illia fue elegido con el peronismo proscripto, pero ejerció actos de gobierno democráticos. Incluso enfrentando a la banca Rockefeller. Luego muchos sectores políticos, incluso proscriptos, apoyaron y organizaron el golpe de Onganía que proscribió a todos los partidos políticos y ejerció una dictadura. De Onganía a Videla fue un suspiro. Por eso insistir en campañas anti Macri, en campañas para cambiar el gobierno, en campañas donde los males empiezan a contarse desde fechas cercanas, ignorando décadas infames pasadas, es sostener el negocio de la cultura represora y el gran lobby de la democracia burguesa.