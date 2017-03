Argentina: La escuela en la trampa

Como un elefante que no entra por la puerta del futuro, la escuela se bambolea pesadamente. Ya tiene las piernas varicosas y el vientre inflamado. No puede saltar por sobre esta historia en repitencia. Porque la discusión que la atraviesa es fatalmente salarial. Una vez más. No se discute el drama estructural, su vocación expulsiva, su decisión de no torcer rumbos preasignados. No su falsa universalidad, no sus tantos docentes cansados y/o en perpetuo desgano, no su carácter de estatal (de este estado, que no garantiza equidad para nadie) en detrimento de su pretensión pública, no su trajecito de administradora de tanto descarte que el sistema deposita en sus aulas, no la frecuente falta de compromiso de muchos trabajadores de la educación, no su apego a la escuela estandarizada y mercantilizada de las pruebas PISA.