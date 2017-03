Argentina: La intervención de la Vigil

Al año siguiente, Ada fue al Normal 2: “Delantal blanco con tablas. Medias marrones y zapatos negros. Comenzaron a llamar a las alumnas por año y división para que pasaran a los salones. Quedé sola en ese patio gigante. Nadie me llamó…cuando me aceptan empiezo a sufrir otras experiencias. Una profesora de Lengua daba “El poema de Mío Cid”. Empiezo a decir algo. Me dice que me calle…y les dice a todo el curso que yo venía de una escuela subversiva, que era peligrosa y que decidió mandarme a marzo”, apunta Ada.