Argentina_CORREPI: 8 de Marzo paramos por una sociedad sin opresión, sin represión y sin explotación

Cada día, en algún rincón del país, una mujer está siendo secuestrada, violentada sexualmente o cooptada por alguna red de explotación. Las redes de trata han sido desde siempre llevadas a cabo en complicidad y, cuando no, encabezadas por las fuerzas represivas, que hacen del secuestro y explotación de mujeres su mejor negocio.

El estado es responsable tanto de no combatir, como de reproducir la violencia machista, y de no desarrollar políticas efectivas para garantizar los derechos y la seguridad de las mujeres poniendo un freno a los femicidios y los crímenes de odio.

Le decimos basta a la violencia machista.

Basta de femicidios.

No a las muertes por abortos clandestinos.

No al abuso.

Sin policía, no hay trata.