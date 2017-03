Venezuela: Más de 20 años de lucha contra los planes energético minero carbonífero portuario viales

Comunidades indígenas Barí, Yukpa y Wayuu conjuntamente con organizaciones sociales y ecologistas del país durante más de dos décadas se han movilizado en oposición a la apertura de nuevas minas de carbón en el piedemonte de la Sierra de Perijá al oeste del estado Zulia de la República Bolivariana de Venezuela, en frontera con la República de Colombia.

Venezuela en el sistema mundo

Venezuela toda es rica en minerales y combustibles fósiles, pero también en caudalosos ríos, bosques, biodiversidad y bellezas escénicas de gran atractivo turístico, pero también es el primer país del mundo con mayores reservas de petróleo (pesado), en tercero en gas, con enormes yacimientos de cobre, oro, diamantes, coltán, carbón, entre otros minerales de singular interés para los grandes capitales extractivistas mundiales que al mismo tiempo son los que controlan la industria de la guerra, las finanzas mundiales, los gobiernos y la OTAN. La guerra y estos elementos energéticos mineros son los cimientos en los que está soportada la civilización global mundial. Su dinámica, el llamado desarrollo y modo de vida global mundial lo determina la guerra, la energía fósil y esos tipos de minerales tan abundante en Venezuela.

Desde Juan Vicente Gómez, los distintos gobiernos que ha tenido el país han tomado como opción de desarrollo el extractivismo sólo por el afán de perpetuarse en el poder y gozar de los privilegios personales y grupales que éste depara, sin impórtale el empobrecimiento de los pueblos y el deterioro a la naturaleza única de un sistema de vida frágil y diversa interconectada.

De no tomar esta opción a sus gobernantes se le inculcó que quedaría el país fuera del sistema mundo, en el atraso y el desarrollo.

El Zulia y el sur del país

El Zulia viene perdiendo importancia petrolífera, pasando el carbón al oeste de su geografía y el gas al norte conjuntamente con el estado Falcón, en sus costas bañadas por el Mar Caribe.

Pensando por esta razón el Estado gobierno venezolano y las empresas trasnacionales a través del proyecto de la IIRSA a construir todas las infraestructuras portuarios viales necesarias para extraer, movilizar y embarcar/desembarcar toda la materia prima minera y energética a los mercados de distintos países de Asia, Europa, a los Estados Unidos y Canadá, así como a Latinoamérica y el Caribe.

La República Bolivariana de Venezuela como todos los países de América y África, o mejor dicho los países pobres del mundo, sean sus gobiernos progresistas o no, su modo de existencia, su denominado desarrollo está regido por el capital extractivista con sus leoninas leyes imperiales, formulas rígidas de financiamiento, de compra y venta. Ese su papel a cumplir en el sistema mundo.

Hoy la lucha contra el extractivismo y el modelo de vida a imponer está concentrada en el sur del país, en el norte y sur del río Orinoco, y en el occidente, en el Estado Zulia, en Perijá y la Guajira. Zona rica en minerales como el carbón, mármol, cobre, granito, minerales bases como el wolframio, circonio y titanio, barita, bentonita, fosfato, caliza magnesiana, oro, molibdeno, zinc, cromo, tungsteno y plata que ocupa un total de 330.487,15 hectáreas de superficie de los municipios Guajira, Mara, Jesús Enrique Lossada, Rosario y Machiques de Perijá, Jesús María Semprún y Catatumbo, todos límites con Colombia. De estás hectáreas 249.045,15 son de carbón.

El Zulia, indígenas y los ecologistas

Productos de movilizaciones de calle, como múltiples marchas en la ciudad de Machiques, Maracaibo y Caracas, a las puertas de Corpozulia, Carbozulia y la Gobernación del Zulia, de la antigua Asamblea Legislativa del Estado Zulia y de de la irlandesa Compañía Carbonífera Caños Seco de Brenda Hains en la ciudad de Maracaibo, Muelle de Trnas Coal en el poblado El Bajo municipio San Francisco, a las puertas de la empresa Anglo American Coal en Londres, Inglaterra, del antiguo Congreso Nacional, Palacio Presidencial de Miraflores (2005), Marcha en el Foro Social Mundial VI (2006), puertas del Ministerio del Ambiente (2007 y 2011), del Palacio Blanco (2009), en la ciudad de Caracas, varias foros en las universidades del país de Maracaibo, Santa Bárbara, Mérida, Lara, Coro y Caracas, San Cristóbal, Bogotá, en casi todos los liceos de Machiques, recolección nacional de firmas entregadas a Chávez, pega en las paredes de centenares de afiche, pancartas, grafitis, millones de hojas volantes, centenares de

artículos de prensa, de libros o revistas, programas de radio, televisión, etc. Todas estas actividades originaron que la Gobernadora de Zulia Lolita Aniyar de Castro se pronunciara contra la explotación de carbón, la Alcaldía de Machiques de Perijá en tiempo del profesor Máximo Méndez, la Ministra del Ambiente Jaqueline Faría y posteriormente la Ministra Yubiri Ortega de Carrizales y por último el propio Presidente Chávez en siete ocasiones públicamente.

Hasta la orden política de no permitir abrir más minas de carbón en el estado Zulia.

Este último acontecimiento trajo como resultado la huida de los capitales mineros del país, el cierre de Mina Norte en el municipio Guajira y la merma en la Mina Paso Diablo a 7 millones de toneladas métricas de carbón de las 8 que estaba exportando para 2010. El negocio de carbón y sus proyectos portuarios viales se desplomaron, se fue a la quiebra. Aún queda, esperando mejores tiempo, subsistiendo la empresa norteamericana Peabody socia de Carbozulia/Pdvsa en Mina Paso Diablo.

Maduro Moros traiciona el legado del Presidente Chávez Frías

El Presiente Hugo Rafael Chávez Frías se pronunció siete veces públicamente contra la explotación de carbón en el Zulia, algunas de ellas: en Caracas, miércoles 24 de mayo 2006. En el Salón Ayacucho Palacio de Miraflores, en Maracaibo, sábado 10 de junio en la Plaza de Toro, en Nueva Esparta, viernes 17 de noviembre de 2006 la Misión Revolución Energética, en Anzoátegui 1 de Mayo de 2007 en el acto con motivo de la Recuperación de la Plena Soberanía Petrolera desde el Complejo Industrial G/D José A. Anzoátegui.

Pero Chávez se murió, y el nuevo Presidente Nicolás Maduro Moros traicionó su legado, comienza ahora la llegada de capitales, la lenta recuperación y apertura de la explotación de carbón en las Minas Paso Diablo y Norte en la cuenca del río Guasare contaminando sus aguas y el acueducto El Brillante en la Guajira, y la pirata empresa irlandesa Compañía Carbonífera Caño Seco que tiene 13 años buscando la ocasión de abrir los tres primeros lotes aprobado.

Ahora ya comienza a contratar personal, sin importarle a empresa y Goierno la cercanía de estas minas subterráneas de los ríos Socuy y Maché y del embalse Manueloté dador de agua a varias ciudades del occidente del estado Zulia como Maracaibo, San Francisco, La Concepción, varios poblados del municipio Mara y la empresa de petroquímica El Tablazo. Locura total del Presidente Maduro Moros.

Para completar esta penosa situación se rumora la aprobación en el municipio Mara de la Mina Socuy en el río Socuy y la Mina Cachirí, que afectara tierra de los indígenas wayuu, así mismo en Perijá las minas de los lotes Tukuko Aticuaizá (16) y Lotes Rio de Oro (14) que hacen un total de 125.956,80 hectáreas de superficie a destruir de territorio de los Pueblos Yukpa y Bari, ríos y selvas.

Carbón y Puerto Bolívar

Pero este carbón para ser trasportados se construirá desde los planes imperiales de la IIRSA una vía ferroviaria desde el poblado La Fría en el Sur del Lago atravesando todos los municipios del estado Zulia fronterizos con Colombia, hasta llegar al poblado Wayuu Pararú en el municipio Guajira en cuyas orillas del Mar Caribe se construirá un puerto carbonero de aguas profundas denominado Pararú, tercer puerto a construir dentro del mega proyecto portuario Puerto Bolívar, también conocido como Puerto América.

Oro de los puertos a construir estará en el Golfo de Venezuela, en la isla de Pájaro, en la entrada del canal de navegación del Lago de Maracaibo, para así sustituir el antiguo Puerto de Maracaibo, ubicado en la ciudad de Maracaibo a orilla del Lago de Maracaibo. Y esto amerita por lo tanto, según el Gobernador del Zulia Francisco Javier Arias Cárdenas y us estudios pagado con dinero del pueblo, cerrar el canal de navegación para que así no entren a los puertos lacustre barcos petroleros ni carboneros de mediano calado, sino que estos barcos, los supertanqueros, como los barco post Panamá lleguen a Puerto Bolívar en la isla de Pájaro. Así se ahorraría la industria petrolera Pdvsa y las empresas trasnacionales del petróleo y el carbón se ahorrarían millones de dólares a poder arribar en isla de Pájaro los barcos de gran calado, que no pueden circular por el canal de navegación por ser muy angosto y poco profundo ni atracar en los puertos lacustres por las mismas razones.

El lago no es hipertenso

Además afirma el Gobernador Arias Cárdenas, llevado por sus malos asesores, encabezado por el ingeniero empresario Luis Soto Luzardo, que el cierre del canal llevaría a sanear el Lago de Maracaibo al no entrarle sal proveniente del Mar Caribe que ingresa en mayor proporción al lago desde la apertura del canal.

El Lago de Maracaibo propiamente dicho no es un lago, es un estuario, mezcla de agua dulce proveniente por 132 ríos, principalmente del Catatumbo, que en el desembocan y agua salada del mar. Desde la apertura del canal el estuario de Maracaibo la sal permanece estable, trayendo una intima dependencia y relación de aguas salada y dulce. Como al lago o estuario son vertida aguas cloacales e industriales de las regiones que conforman su enorme cuenca, a saber Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo y Norte de Santander necesita de la fuerza de las aguas de los ríos para arrastrar a través del canal de navegación hacia el Mar Caribe su elementos contaminantes ubicados en el fondo del estuario (cono hipolinético anóxico), y a la inversa de las aguas saladas que entran del mar el estuario se lava y se “purifica”. Cerrar el canal o reducirlo a su estado predragado, sin mayores estudios, podría significar convertir el estuario en un gran pozo séptico y agroquímico.

Es falso, o científicamente no está demostrado, lo que afirma la MUD y Arias Cárdenas y sus asesores y el presidente del Instituto para la Conservación del Lago de Maracaibo (ICLAM) ingeniero Jorge Pedroza, que es la entrada de sal lo que ha contaminado el lago y ha producido su cono anóxido. Pues, el lago o estuario siempre ha sido anóxido, y tiene un proceso natural de auto lavado o auto purificación, sólo que hoy la deforestación de su enorme cuenca selvática ha mermado la entrada del volumen de aguas al lago y la falta de plantas de tratamiento de las ciudades e industria ha aumentado la presencia de nutrientes y químicos.

La prioridad no es cerrar el canal de navegación, sino la reforestación de su cuenca hidrográfica, comenzando por la cuenca del río Limón, conformada por los ríos Socuy, Maché y Cachirí y del Catatumo.

Carbón, carboeléctrica Arias/China y el Parque Eólico de la Guajira

En resumen, la vía ferroviaria servirá para sacar carbón de estado andino Táchira, de las Minas de Lobatera, del Sur del Lago, las minas de Enconrado, en el Carmelo, del Norte de Santander y de todo el piedemonte de la Sierra de Perijá desde el norte de Rio de Oro/Catatumbo hasta la Guajira venezolana. Y llegara al puerto Pararú a orilla del Mar Caribe, Océano Atlántico.

Pero este circuito carbonífero: deforestación, explotación a minas de cielo abierto y subterránea, traslado y embarque y desembarque en minas y puertos, además de contaminar y destruir esta vasta zona de vida y de culturas indígena y poblados campesinos, también contaminara el aire al construirse con los chinos una planta para general electricidad a base de carbón en la Mina Paso Diablo, municipio Mara. Este proyecto es impulsado también por gobernador, representantes de los capitales minero energético portuario viales del carbón en el Zulia.

Por lo tanto este político de grandes apetencias ha trabajado al interior del Estado para la puesta en marcha y parar el desarrollo del Parque Eólico de la Guajira, que dará 10.00 MW en su decima y última etapa para el occidente del país. No dependerá del Gurí (16.000 MW), se proyecta la generación de 2.000 MW costa adentro y 8.000 MW. Costa afuera para contribuir a la soberanía energética del país. Sin embargo, desde el mes de agosto de 2013 el proyecto financiamiento no recibe presupuesto. El proyecto lo mataron en la primera fase de su primera etapa (25.2 MW), solo generaría electricidad a partir de la segunda fases de la primera etapa. O sea a estas altura de 2017 el Parque Eolico de la Guajira no ha generado energía alguna por la irresponsabilidad del Gobierno. Hoy los 12 generadores están siendo desmantelada por la delincuencia organizada, bajo la indiferencia de los efectivos que administran la base militar instalada en la puerta y a orilla del mar.

Fue Hugo Chávez quien lanzó la idea de generar electricidad con la fuerza de los vientos en la Goajira en 2004. Francisco Quintero, subcomisionado nacional de Fuentes Alternas de Corpoelec prometió para marzo de 2012 el inicio de la era de generación de energía limpia con el levantamiento de las primeras torres. El Presiente Maduro relanzó el proyecto un año después, prometiendo convertir al país en una potencia de energías renovables. En 2015, Luis Motta, actual ministro de Energía Eléctrica, se comprometió ante representantes indígenas a entregar el parque para diciembre de ese año.

Impsa (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA), la empresa argentina contratada por el gobierno para levantar el parque eólico, tampoco queda rastro de ella. Impsa se fue de Venezuela luego de haberse declarado en cesación de pagos con sus acreedores. Su dueño, Enrique Pescarmona debió ceder el 65% de las acciones de la compañía para reestructurar la deuda de la compañía estimada en 1.050 millones de dólares. Ahora, espera reactivar a la empresa con el apoyo financiero del gobierno de Mauricio Macri.

Para gestionar una respuesta por parte del Gobierno para la puesta en marcha del Parque Eólico de la Guajira y rechazar la apertura de nuevas minas de carbón en la Guajira y la ampliación del área de explotación de carbón en la cuenca sur del río Guasare y norte del Socuy a través del Decreto presidencial Nº 1.606 entre los año 2013-2015 realizamos las siguientes actividades administrativas y de calle:

1. Abril 2013. Entrega al despacho del Gobernador del Zulia, ubicado en la Ave. “Bella Vista”, del documento: “Carta abierta al Gobernador del Estado Zulia Francisco Arias Cárdenas y al Ministro del Poder Popular Para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, sobre el dilema histórico que implica construir una termoeléctrica utilizando el carbón de la cuenca hidrográfica del Guasare, como combustible”, incluidas las firmas de los ciudadanos presentes en un acto público y popular realizado en la Plaza Bolívar de Maracaibo, celebrado en la misma fecha.

2. Diciembre 2013. Entrega al despacho del Ministro del PP para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, ubicado en San Bernardino-Caracas, del documento: “Carta abierta al Gobernador del Estado Zulia Francisco Arias Cárdenas y al Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, sobre el dilema histórico que implica construir una termoeléctrica utilizando el carbón de la cuenca hidrográfica del Guasare como combustible”, incluidas las firmas de los ciudadanos presentes en un acto público y

popular realizado en la Plaza Bolívar de Maracaibo, y celebrado en fecha 21-11- 2013.

3. Febrero 2014. En respuesta a la carta, y por invitación del Gobernador Arias Cárdenas, se realiza una reunión entre representantes del movimiento Social y ecologista, el gobernador y su equipo de trabajo. Se acordó la creación de una comisión para el estudio de la situación energética del Zulia, y otros temas vinculados a nuestros ecosistemas y situación de las cuencas. Se fijó un lapso de tres meses para la entrega de un informe que analizara y presentara la mejor opción energética para el estado Zulia, y permitiera la toma de decisiones adecuadas y estratégicas.

4. Septiembre 2014. Luego de reiteradas negativas para escuchar las conclusiones del informe, por una parte minoritaria de la comisión, se entregó al despacho del Gobernador Arias Cárdenas, el informe firmado y avalado por el resto de los integrantes de dicha comisión. El informe se tituló: “Opción energética para el Estado Zulia, en el marco de la discusión sobre la construcción de una Carboeléctrica”.

5. Octubre 2014. Entrega del informe antes mencionado al despacho del Ministro Jesse Chacón.

6. Febrero 2015. Se publica en la Gaceta Oficial N° 40.599 el decreto N° 1.606, donde se decide la ampliación de las concesiones mineras en la cuenca del “Guasare”, en la Sierra de Perijá, a 24.192 Has, para la generación eléctrica, entre otros usos.

7. Marzo 2015. Se realiza la 1ra. Asamblea Popular Autoconvocada. Luego de la aprobación del decreto N° 1.606, en el marco del día Mundial del Agua y en cumplimiento con la agenda popular por la defensa de los ecosistemas, la biodiversidad y el proyecto revolucionario, las organizaciones que históricamente hemos investigado el tema, y nos hemos movilizado por la defensa del agua y la vida junto a las comunidades amenazadas de la Sierra de Perijá, presentamos en un acto público y popular, a la ciudadanía en general, en la Plaza Bolívar de Maracaibo, las conclusiones de nuestras investigaciones y lo que consideramos un camino necesario hacia la construcción de la patria ecosocialista, libre y soberana.

8. Marzo 2015. Se realizan asambleas en las comunidades Wayuu y campesinas de la Sierra de Perijá, para debatir sobre la problemática que implicaría tanto la construcción de una planta termoeléctrica en la Cuenca Guasare como la ampliación de las minas de carbón.

Se logran los acuerdos entre las comunidades y las organizaciones sociales y ecologistas para las acciones y movilizaciones futuras.

9. Abril 2015. Se realiza la 2da. Asamblea Popular Autoconvocada en Paraguaipoa, Municipio Guajira, Estado Zulia, donde se presentó, ante las organizaciones Wayuu, ecologistas, los consejos comunales, representantes de las instituciones del Estado para los pueblos indígenas, comunas, movimientos sociales y ecologistas, vocería del pueblo Wayuu ante el Consejo Presidencial del Gobierno Comunal para los Pueblos Indígenas, las conclusiones y propuestas presentadas, por las organizaciones ecologistas, al

Gobierno Regional y Nacional.

10. Abril 2015.Se expone el informe ante la Cámara Municipal del Municipio Guajira, consiguiendo un total respaldo de los concejales asistentes.

11. Abril 2015. En el Día Mundial de la Tierra, se realizó, en el auditorio del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, ubicado en San Bernardino, Caracas, la 3ra. Asamblea Popular Autoconvocada, donde dialogamos con un equipo nacional de servidores públicos de alto nivel, sobre la coyuntura del sistema eléctrico nacional, en el marco de la construcción de una planta termoeléctrica de carbón en la cuenca del Guasare, estado Zulia. La representación asignada de alta gerencia del MPPEE, asignada por el Ministro Chacón, expresó que la institución comparte las conclusiones del informe presentado por las organizaciones sociales. Sin embargo, a pesar de considerar técnica y políticamente el uso del gas antes que el carbón, como fuente primaria para la generación eléctrica, se informa que la disponibilidad del recurso no dependía de esa instancia, si no del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y la Minería.

12. Julio 2015. Las organizaciones sociales y ecologistas dirigieron públicamente una carta al Ministro Asdrúbal Chávez, para conocer la posición del Estado ante el uso del recurso energético del gas para el tema planteado. El día 22 de ese mismo mes se realiza en la ciudad de Caracas, en la sede PDVSA GAS, la 4ta. Asamblea Popular Autoconvocada para dialogar con el Ministro y su equipo de trabajo sobre el proyecto de construir una planta termoeléctrica de carbón en la cuenca del Guasare, estado Zulia. Así como, lo referido al decreto N° 1.606 sobre la explotación de este recurso y la disponibilidad de gas natural para la generación eléctrica en el occidente del país. A esta Asamblea asiste el viceministro de Gas, José Gregorio Prieto, en representación del ministro Asdrúbal Chávez, quien rechazó rotundamente la viabilidad de construir una planta termoeléctrica a base de carbón mineral en la Sierra de Perijá, además de informarle al movimiento social y ecologista, sobre las cuantiosas reservas de gas natural con las que cuenta nuestro país, la infraestructura necesaria para extraerlo y transportarlo y la voluntad política del MPPPM para destinar el volumen necesario para la generación eléctrica, en el occidente del país.

13. Julio 2015. El Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, se reúne con las organizaciones sociales y las comunidades de la Sierra de Perijá para comunicar: a) la decisión soberana del presidente Nicolás Maduro de enmendar el decreto N° 1.606., b) la no construcción de una planta termoeléctrica a base de carbón en la cuenca del “Guasare” y c) la disposición de apoyar con firmeza las propuestas de las organizaciones sociales y ecologistas y las comunidades de la Sierra de Perijá, comenzando por un evento sobre la posibilidad de uso y desarrollo de las energías renovables en Venezuela, para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional.

14. Agosto 2015. Se publica en la Gaceta Oficial N° 40.733, la enmienda al error material del decreto N° 1.606, donde se señala la reducción del territorio de explotación del carbón en la cuenca del Guasare, Sierra de Perijá, estado Zulia, de 24.192 Has a 7.249 Has.

15. Octubre 2015. Se presenta formalmente ante la Vicepresidencia, la propuesta de la organizaciones sociales y ecologistas, comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, servidores públicos del MPPEE e integrantes de la comunidad científica del estado Zulia, para la materialización de un evento amplio cuyo objetivo central es la consulta e inventario del potencial con el que contamos en Venezuela para el uso y desarrollo de energías renovables,y así poder diversificar la Matriz Eléctrica Nacional y estabilizar el

Sistema Eléctrico Nacional, con fuentes limpias en el marco del 5to. Objetivo de la Patria.

Propuestas

Necesitamos viajar para visitar a las comunidades indígenas en la Sierra de Perijá y la Guajira y las organizaciones sociales de Caracas para coordinar y preparar salir de nuevo a las calles para tomar las puertas de los ministerios que tienen responsabilidad con esta situación depredadora minero energético, violador a los derechos humanos y ambientales.

Realizar varias actividades de propaganda y agitación como pancartas, afiches, hojas volantes, visita a la prensa, radio y periódico. Y el pago de pasajes para viajar a Caracas.

Vamos a tomar de nuevo la calle.

