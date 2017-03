Argentina: Acampe por trabajo y salario digno…

Así no va más.

La pobreza supera los 13 millones de personas, la inflación arranca el año para ir al 30%. El gobierno quiere controlar el gasto poniendo techo a las paritarias estatales y docentes en el 18%, que sea referencia para los privados conjuntamente con el quiebre de los convenios para flexibilizar, precarizar y llevar los salarios para abajo. Todo esto es una ofrenda a los “dioses” de las inversiones que no llegan.

Organizaciones sociales que realizan un acampe desde el mediodía frente al Ministerio de Desarrollo Social por trabajo y salario digno, paritarias sin techo, contra el ajuste y los despidos, decidieron por la tarde en una masiva asamblea continuar con el plan de lucha en el acampe. “Es absolutamente insuficiente la respuesta del Gobierno”, remarcaron, tras la propuesta de la cartera de abrir 500 cupos este mes y 500 el siguiente para el Programa Argentina Trabaja, con lo cual quedan afuera del programa 2.800 trabajadores/as. Simultáneamente, en otras provincias se ocuparon las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral, dependientes del Ministerio de Trabajo, porque no están cobrando los programas de empleo desde enero. Mientras el conflicto sigue sin resolverse, los medios tradicionales instalan en sus pantallas un “contador” de horas de acampe. Por ANRed.

Móvil desde 9 de Julio y Av. Belgrano en el reclamo de organizaciones sociales

— Radio Del Plata (@RadioDelPlata) 14 de marzo de 2017

Decidimos en Asamblea quedarnos en Acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social. Es absolutamente insuficiente la respuesta del gobierno. ¡Queremos trabajo!

¡Queremos trabajo! pic.twitter.com/ctO03FNe5y

— fol.comunicacion (@FOLprensa) 14 de marzo de 2017

Asimismo, las organizaciones le dedicaron un lugar especial a los dirigentes de la CGT y la ausencia de un llamado al paro: “Pedimos paro nacional ya para marzo. No para cuando se les ocurra a la burocracia sindical. Algunos se ellos son empresarios. No sé si han visto los sueldos de los que no llaman al paro. Tienen autos de lujo. Mientras los trabajadores tenemos que vivir con 4 mil, o en el mejor de los casos, con 8 mil pesos por mes”.