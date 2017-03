 Argentina: Ritual de música y mercado

Pero los únicos que pierden son siempre los mismos. En La Colmena, en Kheyvis, en Cromañón, en Beara, en el Autódromo de La Plata, en Time Warp, en Punta Stage. Los dos muertos de Olavarría; los 17, del boliche de Olivos; los 194 más los 1500 heridos más los luego suicidados del boliche de Once; las dos chicas aplastadas en el boliche de Palermo; el pibe destrozado por la bengala en el recital de La Renga; los cinco chicos entre 20 y 25 años devorados por la muerte en Costa Salguero y los otros dos pibes en el boliche de Arroyo Seco.

Hay un dios marionetero que mueve hilos para sí y que hace movimientos que le acercan rindes a su propio molino. Los 17 chicos que murieron en la fiesta de graduación del Colegio La Salle de Florida en el boliche de Olivos fueron asesinados por las coimas de inspectores, las connivencias de habilitadores, la codicia de propietarios, los billetes que suman y suman y suman cuando hay cada noche 600 jóvenes y no los 150 permitidos.

Empresarios, funcionarios públicos , policías. Habilitan, clink caja; miran para otro lado, clink caja; inspeccionan, clink caja; se derrumba el entrepiso del boliche Beara y aplasta a las dos pibas de 20 y 21 hace siete años; clink caja; no hay controles y vuela una bengala, clink caja; entran 350.000 sin controles, clink caja.

El mismo Estado (cambian los colores políticos pero los clink caja tienen el mismo sonido) y la misma productora que repite con La Renga y repitió ahora, en La Colmena. Y qué importa si se transa con la seguridad y qué, si hay bengalas, si total el aire es libre y quién se va a morir bajo el cielo que no tiene fronteras y Cromañón no existe, mi amor. Adelante, con todo que no hay riesgos. Porque la música salva. Como salvan el fútbol y la adrenalina que crece. Si total, después de todo, cada indiecito deberá saber cómo cuidar su propio culito, como decía el Indio mientras la policía torturaba y mataba a Walter Bulacio y vamos que la música sigue adelante. Y siempre habrá un nuevo clink caja que abra las puertas a la masacre grande o a la masacre pequeña. Qué importa si la muerte es muerte sean dos o 194.