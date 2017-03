Argentina_CABA: El ABC para justificar la baja de la edad de imputabilidad

Sabemos que estos medios no aparecen cuando necesitamos que visibilicen un conflicto en el que se denuncia el mal accionar del gobierno como cuando las escuelas no pueden dar clases por problemas de infraestructura, los/as chicos/as no asisten por la falta de vacantes en todos los niveles en el Sur de la Ciudad, el barrio está lleno de basura durante días porque la empresa recolectora decide no entrar a retirarla, entre muchos otros.