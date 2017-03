Argentina_Santa Fe: A firmar la petición para que no sigan fumigando con venenos las escuelas rurales, los pueblos cercanos

Amigas y amigos, compañeras/os, colegas, vecinxs: no podemos permitir que impunemente se siga fumigando con venenos las escuelas rurales, los pueblos cercanos a las plantaciones de transgénicos -soja, maíz, etc. Sabemos que los efectos sobre la salud humana y animal son los nacimientos con malformaciones, el triplicado de los casos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, respiratorias, alérgicas, y otras. Los disruptores endocrinos generan infinito número de enfermedades. Sepan que si no reaccionamos a tiempo esto no parará. Toma un par de minutos firmar la petición.