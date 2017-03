CErdoğan: engordado con las inmundicias europeas

Estos días ha sido noticia el gobierno de CErdoğan (¿o debiera decir régimen? Que es el truco periodístico para desprestigiar a un gobierno cuando les interesa, las palabras no son neutras) por el pulso mantenido con Holanda y Alemania, que temen el contagio del renacido nacionalismo neo-otomano inestabilice a sus comunidades de origen turco y kurdo. El uso que el gobierno turco hace de los refugiados como arma de presión, ahora contengo, ahora abro la espita, es absolutamente indigno. Las noticias del trato dispensado en los campamentos de refugiados, e incluso de las acusaciones de que los hospitales turcos son la primera pieza en la

Cada vez son más evidentes las formas autoritarias de un gobierno que, cada vez es más evidente, confunde los intereses partidistas con los intereses del Estado (leanse las airadas respuestas al veto holandés a la campaña electoral de sus ministros). El AKP de CErdoğan le ha declarado la guerra a toda la Turquía que no se somete. No ya al PKK kurdo, socialista e independentista, sino a los socialdemócratas del HDP o a los islamistas conservadores de Gülen: todo lo que no esté en la órbita de CErdoğan es susceptible de ser acusado de terrorismo por un sistema judicial tan independiente como una mascota frente una escudilla llena de pienso para perros (y debería sonarnos familiar la melodía, y avergonzarnos).