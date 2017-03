Un héroe canario al que no felicitará Clavijo

“Las autoridades detallan que los investigadores localizaron el origen de la intrusión informática y rastrearon la misma hasta llegar al domicilio del arrestado, que se enfrenta a penas de prisión de hasta 5 años por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos.

Sin embargo, juristas consultados por este periódico consideran que la tarea de la acusación va a resultar más ardua de lo habitual, por cuanto el detenido, que, al parecer, reconoce los hechos, alega que no se lucró gracias a la filtración y la justifica por su interés en el bien común. Como quiera que tampoco fue él quien divulgó la información, ajustar el tipo penal en cuestión a este caso es, cuanto menos, complicado.”

Tinerfe Fumero, en DIARIO DE AVISOS)

Es tinerfeño, vive con su madre, está desempleado, y lo hace por el bien común. Gracias a él hoy en España sabemos con mucho más detalle la clase de ingeniería financiera y entramados fiscales que usan los ricos en este país para reducir su carga fiscal y esconder su dinero al fisco. Más de 38.000 documentos de clientes procedentes de varios despachos de asesorías fiscales con sede en el madrileño Paseo de la Castellana fueron hechos públicos hace unos meses gracias a este héroe anónimo, que lo hizo, además, de manera gratuita. Y es que bien podría haber comerciado con esa información, dada la gravedad de unos documentos que implican en esta dudosas y nada éticas prácticas a buena parte de la familia del rey de España y a muchos nobles y acaudalados empresarios. Está en paro, vive en precario, podría haber ganado algo de dinero con ello, como hace casi todo el mundo, o podría haber pasado de esa información a la que tuvo acceso y no complicarse, pero no; este tinerfeño, este canario, jodido por las circunstancias como tantos y tantos otros miles, decidió que estas porquerías debían saberse y lo sacó a la luz, y lo hizo por el bien común, esto es, para hacerle un servicio importante a este país que ahora lo detiene y encausa.

Todo esto tiene su punto de origen en la amnistía fiscal que habilitó el Gobierno del PP en 2012, para, supuestamente, recaudar más impuestos de los capitales que andaban por ahí sueltos, escondidos, sin ganas de tributar, de muchos españolitos muy patriotas, muy nobles y muy ricos. El plan inicial era gravar con un 10% a esos capitales escondidos, pero finalmente lo dejaron en sólo un 10% de los intereses que hubiese generado ese dinero negro en tres años, una cantidad totalmente ridícula. Así, para que se hagan una idea, en la lista de los Papeles de la Castellana tenemos a una Infanta de España, familia del rey, que por traer a España más de 3,3 millones de euros escondidos pagó únicamente 51.881 euros, o lo que es lo mismo… ¡sólo el 2,2%! Y otro ejemplo de “buenas prácticas” tributarias, el presidente de una gran multinacional farmacéutica, por algo más de 55 millones de euros pagó 1,3 millones, de nuevo sólo un ridículo 2,4%. Y así una larga lista de personas y personalidades, pagando cantidades ridículas a la Hacienda Española por un dinero que vaya usted a saber cómo lo consiguieron, pues tampoco nada se preguntaba sobre eso, pudiendo legalizar por esta vía dinero procedente del narcotráfico, de la trata de personas, de la venta de armas, de la corrupción y de todo tipo de actividad criminal.

Creo que sobran más palabras para entender la magnitud del escándalo. Y terminarán de cabrearse si ya no lo estaban cuando recuerden que un honrado españolito de a pie que trabaje, por su trabajo seguramente precario y mal pagado dejará en el impuesto de la renta entre el 20% y el 47% de su salario. Y tanto o más de lo mismo si de lo que hablamos es de alguien que ha ahorrado y quiere sacar una renta a su capital, la mordida de hacienda oscila entre el 20% y el 24%. No contamos ya el IVA, el IBI, la gasolina y otros tantos impuestos que nos tocan a casi todos, impuestos que resultan insignificantes para la gente rica a los que además, como vemos, se les facilitan las cosas, para que sigan acumulando más y más dinero en una práctica repugnante.

Y esto pasa en un lugar como España, donde hace apenas unos meses, en febrero de este año, el periódico ABC nos decía que “Las empresas del Ibex aumentan sus beneficios más de un 48% en 2016”, y el periódico El País avanzaba otro titular que decía: “Bruselas alerta a España del alza de la desigualdad y la exclusión social”. Y así tenemos el paradigma esencial de España, riqueza, avaricia, más y más dinero para unos pocos por un lado, ligado por desgracia en muchas ocasiones a la corrupción y a la ingeniería financiera de muy dudosa ética, y desigualdad y pobreza por otro lado. La desigualdad social que no hemos de olvidar, se postula como causa primera de numerosos indicadores sociales, tal cómo apuntan en un reciente estudio los sociólogos Richard Wilkinson y Kate Pickett. Así, los problemas sociales y sanitarios, el bienestar infantil, los niveles de confianza, la prevalencia de enfermedades mentales, la obesidad en adultos y en niños o el rendimiento escolar, se ven seriamente afectados por los niveles de desigualdad social situando a España muy por detrás de otros países de Europa con igual renta, y más igualdad.

Y todo esto pasa y de repente un chico de Tenerife decide que hay que contarlo y saca más de 38.000 documentos que lo explican, y aquí sigue sin pasar nada. Bueno sí, a este chico lo detuvieron el otro día como si de un vulgar delincuente se tratara, coincidiendo en el tiempo con las sentencias de Urdangarín y de la Infanta, y de Rato, y de Blesa, de rositas en la calle como si con ellos no fuera nada. En cualquier otro país más decente que este, a este chico le estarían agradeciendo los servicios prestados y se estarían poniendo los medios para que nunca más la gente pudiente pudiera hacer a su antojo, para que en España en adelante la riqueza pudiera ser más justamente repartida. Y en cualquier otro país más decente que este, sus paisanos canarios estarían orgullosos de un valiente, un héroe del pueblo, y así lo reconocerían todos, pasando por su presidente, ese que tanto habla de “nuestra gente”, y con él todas nuestras instituciones. Hijo Predilecto de su Municipio, Medalla de Oro de Canarias, o simplemente denle un trabajo, pues ha demostrado con su gesto saber y valer más que muchos en esta tierra. Pero no, no creo que eso pase, quizá porque aquí, en Canarias, la mayoría no estamos a la altura de este desempleado. Vaya por delante mi reconocimiento público en cualquier caso, que no sé si llegará muy lejos a tenor de lo que se cuece por aquí. Y es que a este paso…

* En La casa de mi tía por gentileza de Eloy Cuadra