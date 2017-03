Argentina: Cuando el terror se Agote

(APe).- La idea del miedo como argumento para pensar lo público me ronda desde siempre, esa idea del miedo que necesita de un otro para encontrar la causa del terror, también. Fue hacia 2008 en que leí una nota publicada en Página 12 que todavía guardo de la que, incluso el título, me impacta aun hoy. “El miedo que dispara microfascismos”, decía. La idea del miedo como disparador de microfascismos le pertenece a la investigadora Shila Vilker, especialista en los análisis acerca de aquellos sucesos que cambian siempre en nuestro país la sensación térmica de la inseguridad.

Así es que, bajo el velo de la corriente positivista que da nacimiento a nuestro Estado-Nación, se fue leyendo la realidad social. Entonces no había desigualdad sino desajustes, no había necesidades sino holgazanería, no había interés superior del niño sino interés superior del orden. Ese otro desajustado, ese niño abandonado, ese canillita zaparrastroso, ese hijo de anarquista, resultaba ser la escoria para el orden social establecido, para esa Paz y Administración tan mentada, ese otro desajustado resultaba ser la molestia para un ingreso prolijo al mundo de lo occidental.