Argentina: Cuerpo de Nadie

(APe).- Fue un triangulito de vida diminuta. Su nombre es Nadie. No tiene edad. No tiene sexo. Hoy buscan sólo las huellas de su muerte. Su historia ínfima y anónima duró dos, tres años. Quién sabe. Su identidad es hoy la de la muerte cruel. La de la condición humana hecha brutalmente despojo por la misma humanidad a la que no importa el dolor ni la ternura.

No tuvo alas. No construyó sueños. No jugó a los juegos de la infancia embarrada ni atropelló las olas o se hundió en ellas a pesar de la cercanía. No pudo asir estrellas entre sus deditos porque se los quitaron. No pudo andar por la arena, dejando las marcas desprolijas de las huellas de la niñez irreverente porque ya ni pies tenía.