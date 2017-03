Argentina: La Corriente de izquierda Poder Popular marchará el 24 de marzo junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia

COMUNICADO DE PRENSA

Buenos Aires, jueves 23 de marzo de 2017

La Corriente de izquierda Poder Popular marchará el 24 de marzo junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Desde la Corriente de Izquierda Poder Popular, una confluencia de distintas organizaciones que han resistido y luchado desde hace largos años contra las políticas anti-populares de los diferentes gobiernos, estaremos presente en la marcha del 24 de marzo junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia. A partir de las 13 horas acompañaremos las actividades culturales del espacio en Avenida de Mayo y Salta, en donde concentraremos a las 15 hs para marchar a Plaza de Mayo.

María del Carmen Verdú, una de las referentas de Poder Popular y abogada anti-represiva en CORREPI, remarcó: “En tiempos donde el macrismo se anima hasta a poner en duda la cantidad de desaparecidos y desaparecidas, nosotros volveremos a la plaza para que quede claro que fue un genocidio, que fueron 30 mil, que fue un plan sistemático y que no olvidamos ni perdonamos”.

Suyai Lutz, de 25 años, referenta juvenil, agregó: “Nuestra generación tiene una responsabilidad histórica de continuar el legado que nos dejaron. La mayoría de los perseguidos fueron jóvenes que no se adaptaban al mal menor, sino que soñaban con otro mundo, el mundo por el que hoy seguimos peleando”. En tanto que Marina Capello, trabajadora social y militante anti-represiva, señaló: “Esta fecha nos recuerda que hay que luchar por los derechos humanos de ayer, pero también por los de hoy. No podemos mirar para el costado cuando la cifra de muertes en manos de la policía sigue subiendo. Lo denunciamos con el anterior gobierno y lo denunciamos con este, somos consecuentes”. Por último, Jorgelina Matusevicius, integrante de la Comisión Directiva de AGD – UBA, cerró: “La generación de los ´70 no peleaba por un capitalismo más justo. Los y las desaparecieron porque pelearon por el socialismo, pelearon por un mundo donde el hombre no sea lobo del hombre. Eso es lo que retomamos, ese sueño es el que nos hace andar”.

