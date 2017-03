Argentina: La porfiada lucha cotidiana en el norte santafesino

Sin embargo, Javier y sus compañeras y compañeros se las ingeniaron para darles un espacio en la construcción de tambores, paso previo a un concurso que luego nunca llegó. Cuando las autoridades vieron a “los del F” trabajar con tanta responsabilidad y respeto no podían creer ese clima logrado a fuerza de una pregunta inicial, indispensable: qué quieren hacer. Sin embargo, los tambores no pudieron ser escuchados porque no les dejaron participar de las olimpíadas donde querían estar. Los tambores que se quedaron en silencio en Vera parecen ser la metáfora de la indolencia de funcionarios que están más cómodos en lejanos escritorios que escuchando las urgencias de pibas, pibes, maestras, maestros, profesoras, profesores y directivos que se juegan todos los días por el corazón palpitante de las escuelas que son las alumnas y los alumnos.