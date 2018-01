Argentina: Un tranvía llamado unidad

Hace algunos años, o décadas, que ya pasan a ser lo mismo, atendía a una pareja. Se insultaban, agredían, descalificaban, denigraban, sin censura alguna. Ahora bien, o mejor dicho, ahora mal: cuando yo intervenía para señalar o interpretar alguna conducta que evaluaba como sintomática, los dos hacían un bloque compacto, cual legión romana, y me atacaban sin piedad.

Estamos heridos por el rayo del neoliberalismo fascista. La suma del poder público se ha logrado fusionando a los tres poderes en uno solo. Judicial, Legislativo y Ejecutivo: tres en uno. Trino reaccionario y conservador. Del miedo pasamos al pánico, ese invento de Roche para vender rivotril. Y del pánico al terror, que no solamente aterroriza, sino que paraliza y confunde. El terror aniquila el pensamiento, y podemos reaccionar provocando aquello que tememos. Un ejemplo es cuando hay riesgo de muerte inminente y las personas prefieren suicidarse.

Hoy la resistencia contra el macrismo tiene la marca de la unidad. “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”. A mí me gusta la unidad de los trabajadores, pero sospecho que igual voy a joderme. Porque si bien buscamos la unidad, seguimos escapando a un pensamiento crítico fundante. Algo que nos permita pensar qué hicimos nosotros para llegar a esto. Para los kirchneristas la culpa es de los que votaron a Macri. Incluso hay escritos de importantes intelectuales que en forma solapada están proponiendo una especie de revival del voto calificado. La denigración del votante de Cambiemos es un per saltum al análisis de por qué ese votante eligió a la suegra cuando podía quedarse con la esposa. Es un viejo chiste de Aldo Camarota, uno de los guionistas de La Revista Dislocada. La ausencia de un pensamiento crítico sobre la década ganada que finaliza con una elección perdida, será el talón, la pierna y hasta el cerebro de Aquiles de cualquier intento de unidad.