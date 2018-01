México: Mexicali Resiste

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).- Organizaciones civiles en Mexicali, Baja California, continuarán luchando contra la venta de los recursos y las tierras del Estado. Aseguran que no importa si el adversario es la policía, una cervecera estadounidense o el propio Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, no se rendirán.

¿Desde dónde se toman las decisiones para hacer las cosas en México? No desde la ciudadanía, sino de lugares de donde viene el dinero. ¿Qué hace una policía estatal protegiendo los intereses de una compañía? Antes de que se metieran los estatales, la cervecera tenía su seguridad privada. Tomaron la decisión mandar a los antimotines, estatales y municipales. No tienen armas de fuego, pero no tienen preparación (los policías). Por eso ocurrió el zafarrancho de hace dos días. Entraron a propiedad privada. Hieren a 3 o 4 personas de manera artera, entre ellas Jorge Benitez, una de las personas más aguerridas… Le pegan en el trayecto a la patrulla y luego lo dejan libre. No le toman declaración, ni datos. Una detención ilegal. Hay caos. Hubo lanzamiento de piedras por parte de los manifestantes, pero también de los policías hacia los manifestantes. El Gobernador argumenta que hay protocolos, pero dudamos mucho que el protocolo sea tirar piedras por parte de la policía…