Sudargentina y el crimen de la paz

enviado por Agencia Para La Libertad

contacto@agenciaparalalibertad.org

19 de enero de 2018

https://www.pelotadetrapo.org.ar/

El crimen de apartheid es definido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 2002 como actos inhumanos de carácter similar a otros crímenes de lesa humanidad “cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre cualquier otro grupo o grupos raciales y realizados con la intención de mantener ese régimen”. Es una analogía tan potente que me atrevo a decir que es una identidad. Separación, pero no cualquier separación. Es una separación tajante, donde no hay pasaje ni tránsito, sino corte y hiato. Traducción al español argentináns: la grieta.

En la Argentina de hoy, por razones que alguna vez podremos pensar en un análisis colectivo de nuestra implicación, se ha organizado un apartheid que gracias a costosas operaciones de marketing y branding, insiste en su nombre comercial de “democracia”. Como tal, el apartheid siempre tuvo mala prensa. Lo que no significa que no fuera sostenido por aquellos que lo criticaban.

Si hay grieta hay apartheid. Una minoría blanca que somete brutal y cruelmente a una mayoría negra. Blanco y negro no son colores: son identidades políticas. No es el blanco: es lo blanco. O sea: lo legal que encubre e indulta lo legítimo. No es el negro: es lo negro. O sea: la legitimidad que no encuentra forma legal. Lo blanco es una raza, no en un sentido restringido biologizante.