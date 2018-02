e$tado e$paniol censura a Santiago Sierra: foto/arte/denuncia

Santiago Sierra: “Si España no es una dictadura se le parece bastante”

Santiago Sierra: “Lo importante es que liberen a los presos políticos y dejen de acosar a los trabajadores culturales”

Hablamos con el artista Santiago Sierra, cuya obra sobre presos políticos fue retirada de la feria de arte contemporáneo Arco el pasado 21 de febrero.



El pasado miércoles 21 de febrero por la mañana se retiraron de Arco 2018 todos los retratos de la pieza Presos políticos en la España contemporánea, del artista madrileño Santiago Sierra, fundamentalmente por incluir entre ellos a los Jordis (Jordi Cuixart y Jordi Sànchez). Estaba expuesta en uno de los muros exteriores del stand de la galería Helga de Alvear, situado a la entrada de la feria, prácticamente dando la bienvenida a los visitantes. Horas más tarde fueron sustituidos por diversas fotografías del artista alemán Thomas Ruff. Lo que viene a continuación es un entrevista con Sierra sobre ello, sin censuras.

Antes de abordar lo que ha pasado en ARCO el miércoles 21 de febrero, pongamos en contexto lo ocurrido. ¿De dónde parte Presos políticos en la España contemporánea, y cómo nace esta pieza?

Hace más de un año comenzamos una investigación desde mi estudio sobre la existencia, o no, de presos políticos en España. Pronto constatamos un gran número de casos que entran en esta categoría. Hemos ido publicando dos casos al mes desde entonces en los que se citan 74 presos políticos. Hay más y se producen nuevos casos constantemente. Nosotros presentamos una selección de 24 imágenes de lo encontrado en nuestra investigación.

¿Por qué incluye los retratos de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez?

Porque consideramos que entran en esta categoría, evidentemente. Creo que merecería la pena incluir adjunto a esta entrevista la definición de preso político que se da desde la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Se dan cinco supuestos. Si se cumple uno ya se considera político. Violación de los derechos humanos fundamentales, detención por motivos políticos sin ningún otro delito, desproporción en las penas por motivos políticos, detención discriminatoria en atención a motivaciones políticas y, por último, que la detención sea resultado de un procedimiento irregular por motivaciones políticas. Bueno, no hay que forzar mucho la interpretación de estos supuestos para concluir que los casos que citas entran claramente en alguno o varios de estos supuestos.

¿Te has documentado/asesorado legalmente para saber si realmente, tanto los Jordis, como los demás retratados, entran exactamente en la categoría jurídica de preso político? ¿Cómo fue el trabajo de documentación para estos retratos?

Salvo en contadas excepciones, no es un tema muy mediático, o no lo era cuando comenzamos. Sin embargo, la prensa alternativa y las redes sociales han estado muy atentas a la evolución de este fenómeno y han sido publicadas cantidades ingentes de información o seguimientos casi, minuto a minuto, de juicios y procesos penales. Muchos casos nos resultarán familiares, otros se conocen muy poco. Por lo demás no somos juristas ni pretendemos serlo. Actuamos desde el respeto y la solidaridad, tomando las medidas que más se adaptan a la estrategia de publicitación del proyecto.

¿Qué opinión te merece todo lo que ha pasado con tu pieza en ARCO el miércoles 21 de febrero? ¿Qué conclusiones sacas de todo ello, aparte de lo que has manifestaste ese día en Facebook (“Acabamos de enterarnos de la censura de nuestra obra. Consideramos que esta decisión daña seriamente la imagen de esta feria internacional y del propio Estado español”)?

El arte que me interesa es el que da testimonio de su tiempo. Esta pieza lo ha dado y, pasada la frustración de los primeros momentos, lo sucedido me parece hasta bien porque han completado mi obra y se han retratado solos. La cosa ya no es instalar de nuevo mi trabajo en Arco. Ya lo han visto en medio planeta. El tema es que los presos políticos sean liberados y vuelvan a sus casas. Lo importante es que dejen de acosar a los trabajadores culturales. Lo importante es que esta situación termine de una vez por todas.

La propia Helga de Alvear, tu galerista, relata que habló por teléfono con el director de Ifema, Eduardo López-Puertas, y que le pareció “bien” la retirada: “Estoy en casa ajena y si Ifema no quiere tenerlo ahí yo lo quito. En mi casa no me quita nadie nada”, declaró a El País. ¿Qué opinas?

No puedo culpar a Helga por haber sucumbido a presiones externas. Todos somos vulnerables en algún grado. A pesar de la veteranía de Helga, nunca en su vida había vivido algo así. Había gente muy agresiva. Yo mismo he recibido mensajes aterradores. Era muy fuerte para ella. Llegó hasta donde pudo llegar para ayudarme y le estoy muy agradecido. En un clima de tanta agresividad se produce el subsiguiente miedo.

¿Te has cuestionado en algún momento si puede existir un conflicto entre el derecho a la imagen y el hecho de convertir en una pieza de arte las vivencias de personas que pueden no estar de acuerdo con los mecanismos que empleas en tu trabajo?

Esta obra está hecha desde la solidaridad y el respeto. En realidad ni se ven caras ni se citan nombres. Creo haber sido muy correcto en esto.

¿Vas a continuar con la serie Presos políticos, globalmente y en España? ¿O es un trabajo que ya está tocando a su fin?

Por lo pronto tenemos el año completo con intervenciones complicadas sobre otros temas y en otros contextos. No lo descarto, pero de momento no.

¿Es Oriol Junqueras un preso político?

Evidentemente, sí. Yo lo veo clarísimo.

¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Es la pregunta del referéndum de octubre…

Yo soy de Madrid. Eso deberían decidirlo los catalanes. También lo veo clarísimo.

¿El Sábado 26 de febrero 2018, a las 18h, en el Pabellón 9 de Ifema, se mantiene el acto planificado contigo como ponente, Pablo Mayoral y Eduardo Gómez? ¿O está también censurado?

Eso entendemos. Ten en cuenta que a mí nadie me ha llamado ni de Arco ni de Ifema. Actuamos suponiendo que no somos bienvenidos. También nos quedan muy pocas ganas de ir por allí.

[Finalmente el acto quedó aplazado a lunes 26 de febrero, a las 19h, en la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo].

Web de Santiago Sierra: foto/arte/denuncia

http://www.santiago-sierra.com/index_1024.php

en Wikipedia:

Obra Presos políticos en la España contemporánea

Crítica sobre la obra

performance de los años setenta. Sierra interrumpe los flujos de capital y mercancías («Obstrucción de una vía con un contenedor de carga», 1998; «Persona obstruyendo una línea de containers», 2009), contrata a trabajadores para desvelar su situación precaria («20 trabajadores en la bodega de un barco», 2001; «11 personas remuneradas para aprender una frase», 2001) y explora los mecanismos de segregación racial que se derivan de las desigualdades económicas («Contratación y ordenación de 30 trabajadores conforme al color de su piel», 2002; «Estudio económico de la piel de los caraqueños», 2006). La obra de Sierra ha tenido un considerable impacto en la literatura crítica internacional y son muchos los teóricos e historiadores que se han ocupado de ella.6​ Sobre su obra, El humo de Sierra, cargado de reivindicaciones sociales y políticas desde sus comienzos, intenta visibilizar la perversidad de las tramas de poder que fomentan la alienación y explotación de los trabajadores, la injusticia de las relaciones laborales, el desigual reparto de la riqueza que produce el sistema capitalista y las discriminaciones por motivos raciales en un mundo surcado por flujos migratorios unidireccionales (sur-norte). Retomando y actualizando algunas estrategias propias del minimalismo, el arte conceptual y lade los años setenta. Sierra interrumpe los flujos de capital y mercancías («Obstrucción de una vía con un contenedor de carga», 1998; «Persona obstruyendo una línea de», 2009), contrata a trabajadores para desvelar su situación precaria («20 trabajadores en la bodega de un barco», 2001; «11 personas remuneradas para aprender una frase», 2001) y explora los mecanismos de segregación racial que se derivan de las desigualdades económicas («Contratación y ordenación de 30 trabajadores conforme al color de su piel», 2002; «Estudio económico de la piel de los caraqueños», 2006). La obra de Sierra ha tenido un considerable impacto en la literatura crítica internacional y son muchos los teóricos e historiadores que se han ocupado de ella.​ Sobre su obra, Pablo España señaló que “presenta los mecanismos de dominación de forma muy cruda, pero hay otras cosas a tener en cuenta como la frustración y la decepción de la promesa del placer estético”. Su obra señala una crítica social, sin efectos paliativos. Controvertido, destacan su montaje de una sinagoga convertida en cámara de gas («245 metros cúbicos», Alemania, 2006), o «Línea de 250 cm tatuada sobre 6 personas remuneradas» (Cuba, 1999, sobre excluidos sociales). 7​ 8​

Enlaces externos

fuente y más información: https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Sierra

“El Estado está penetrado por el crimen organizado” ctxt Santiago Sierra, en la Bienal de Performance BP17.

21 de Febrero de 2018 Santiago Sierra (Madrid, 1966) es un artista potente, muy político, bien conocido en los ambientes del arte contemporáneo internacional. Ayer se hizo famoso en el resto del mundo. La decisión de Ifema de exigir la retirada de su intervención fotográfica Presos políticos en la España contemporánea, expuesta por la galería Helga de Alvear en Arco, y la aceptación por parte de la galerista de ese acto de censura, convirtieron a Sierra en el personaje más buscado y citado del día. Salió incluso en los telediarios de las televisiones públicas y concertadas. En medio del retroceso generalizado en libertades y derechos, y de los ataques de la justicia y el Gobierno a los creadores y trabajadores culturales, Sierra responde a una docena preguntas de CTXT por correo electrónico: exculpa a su galerista, achaca la censura a la histeria colectiva generada por el Procés, y afirma que la involución democrática que vive el país se debe a que el Estado está “penetrado por el crimen organizado”. ¿Cómo ha recibido la noticia de la retirada de la obra de Arco? Con perplejidad. No creí que podrían faltarle al respeto a Helga de Alvear de esta manera, siendo una de las precursoras más veteranas de la feria y del arte español contemporáneo, además de una importantísima coleccionista. También me ha sorprendido la inacción de ARCO y sobre todo la actitud dictatorial y triunfante de IFEMA. El “para evitar polémicas” que ha esgrimido la galería Helga de Alvear para retirar sus fotografías, ¿es autocensura o una imposición de instancias superiores? Helga ha llegado hasta donde ha podido y le estoy muy agradecido por asumir riesgos conmigo. A veces la presión es demasiado grande. No la culpo si ha sucumbido a instancias superiores. ¿Cuál es la importancia de la capacidad de generar polémica para el arte? El huracán mediático no suele responder al mundo que retrata. El mundo del arte está integrado en su mayoría por gente de mundo y con cultura que no se espanta tan fácilmente. La polémica ocurre cuando así lo deciden cuatro. He estado en muchas obras propias y ajenas que generaron polémica y desde dentro jamás vi a nadie escandalizado. ¿Cree que todo responde a una cuestión política? En lo referente a este caso sin duda alguna. Vivimos una histeria colectiva con el tema del procés y la mala conciencia engendra fantasmas. ¿Cómo surgió la idea de esta obra y por qué la considera necesaria? Ante el avance alarmante de gente perseguida por sus ideas hace un año iniciamos una investigación desde mi estudio para ver cómo de grave era el tema. Lo era. Hemos publicado casos relativos a más de setenta presos y no solo tenemos más sin publicar: además hay casos nuevos casi a diario. Es aterrador. Los comisarios de la galería Helga de Alvear, ¿conocían el contenido de sus fotografías antes de abrir la exposición? Sí claro. De hecho yo no pensaba en ARCO para hacer público esto pero les enseñé el proyecto y les gustó para ARCO. Yo encantado porque es una magnífica caja de resonancia. En los últimos años han proliferado sanciones, censuras o vetos en el mundo cultural español. Las últimas afectan al rapero Valtònyc, y la retirada del libro Fariña. Ahora esto. ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es obvio. Lo importante es lo que no está sucediendo. Me refiero al plante de la sociedad frente al neofascismo imperante. ¿Considera que España está viviendo un proceso de involución democrática? Sin duda. El Estado está penetrado por el crimen organizado. Todos lo sabemos. Cómo van a ser avanzados. No es compatible. Se usan las recetas del abuelo. ¿Conoce usted algún país en nuestro entorno dónde se esté produciendo penalizaciones similares a artistas por exhibir sus obras? No. ¿Qué imagen cree que traslada España al mundo del arte internacional? Exotismo, primitivismo, anacronismo, chabacanería… ¿Qué le dice que únicamente el 40% de las galerías invitadas este año a Arco, una Feria que trata de relanzar el mercado español del arte, sean nacionales? Que el ridículo de este caso tendrá un impacto internacional desfavorable en un sesenta por ciento como mínimo. Pese a que la cultura aporta el 2,5% del Producto Interior Bruto (PIB) español, sólo supone el 0,2% de los Presupuestos. ¿Acaso no es rentable el mundo del arte? Pues mire, le guste o no le guste al poder lo que haga, pago mis impuestos. Así que por lo menos que no jodan y que nos dejen ganar para pagar el tributo. ¿Qué papel juega el Gobierno para velar por la salud del arte en España? El gobierno está muy ocupado con no caer preso como para que le importe un pito nada ni nadie. Su propuesta artística suele hacer profundos análisis de la actualidad. ¿No cree que ese papel lo deberían hacer los medios de comunicación? Los medios de formación de masas, los llamaba justamente Agustín García Calvo. (Las preguntas son de Gorka Castillo, Esteban Ordóñez y Luis Felipe Torrente.) fuente: https://ctxt.es/es/20180221/Culturas/18004/santiago-sierra-ley-mordaza-censura-arco.htm http://www.santiago-sierra.com/201708_1024.php?key=35

Anuncios