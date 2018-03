Argentina_Tomás Di Toffino: Ejemplo siempre!

El mismo día 30 de noviembre de 1976 después del interrogatorio, Di Toffino fue introducido a la cuadra a la hora de la cena, la cual estaba poblada de prisioneros. Allí permaneció sometido a condiciones indignas e infrahumanas de vida, tales como ser identificado y conocido por un numero de revista, permanecer todo el tiempo con una venda sobre sus ojos, incomunicado, acostado en el piso sobre colchones de paja, escuchando los gritos que proferían el resto de detenidos que eran sometidos a torturas, ante la total incertidumbre de cual sería su destino, sin comunicación con el exterior en especial su familia, con mala alimentación y casi nula asistencia médica. Estas entre otras condiciones debió soportar hasta presumiblemente el día lunes 21 de febrero de 1977, en que por intermedio de la guardia hicieron llamar a Juana Avendaño de Gómez, Graciela González de Jensen y a Tomás Di Toffino quienes fueron llevados a las oficinas, allí atados y amordazados, luego subidos al camión (llamado Menéndez Benz). En este fue “trasladado” (eufemismo con el cual el grupo de operaciones especiales OP3 del destacamento de inteligencia 141 “GralIrribarne”, que funcionaba bajo estricto control, dependencia y ordenes de los responsables el Área 311 y del Tercer Cuerpo de Ejercito, denominaba a los asesinatos y fusilamientos que efectuaban), siendo asesinado en las inmediaciones del Campo de Concentración de Detenidos de La Perla, y sus restos enterrados ilegalmente en un lugar hasta ahora no ubicado.-

Compareció en esta audiencia, Silvia Andrea Di Toffino, hija de Tomás Carmen. Frente al tribunal, manifestó que su padre fue trabajador de la empresa Provincial de Energía de Córdoba, donde se comprometió en la militancia sindical, participando como delegado, incorporándose a la lista de Agustin Tosco. Sindicalmente su militancia lo llevo a ser parte del Consejo Directivo de Luz y Fuerza ya en la década de 1960. El rol desempeñado en lo que se conoció como el Cordobazo, le acarreo las primeras persecuciones y su encarcelamiento en Rawson. A partir del golpe policial de 1974, el gremio es perseguido y finalmente intervenido y sus dirigentes acosados, la testigo relató que a partir de ese momento y para preservar la libertad y la integridad, Di Toffino dejo de vivir en la vivienda familiar. Silvia relató, como la casa de su abuela paterna fue objeto de agresiones por esa época porque pensaban que su padre podía encontrarse en ella. Comentó que a partir de la muerte de Tosco, y siendo su padre secretario adjunto, quedo a cargo del Sindicato de Luz y Fuerza en la resistencia, debido a que el mismo ya había sido intervenido desde fines de 1974. Pese a las persecuciones, la desaparición de otros compañeros del gremio como Caffarati en enero de 1976, Di Toffino concurría todos los días a trabajar. En ese marco y luego de que culminara sus tareas en la tesorería de EPEC, entre las 13,30 y las 13,45 del día 30 de noviembre de 1976, fue secuestrado sobre la calle Sucre, entre la calle La Tablada y Humberto Primo. Que de éste hecho, se enteró su madre el mismo día por un compañero de trabajo de apellido Soria que le comunicó lo que había ocurrido. Soria, le comentó que otro compañero de apellido Ruiz, iba detrás de su padre a la salida del trabajo y “vio a su padre siendo interceptado por el grupo de Operaciones Especiales, que lo secuestra y es subido a un coche Renault 12 blanco mientras estas personas lo encañonaban. Este compañero de apellido Ruiz describe que hay una persona que era rubia, que estaba como a cargo del secuestro, describe que el pudo ver, en el procedimiento, a cuatro o cinco hombres. La testigo manifestó que la primera gestión que realizo su madre Dalinda Olmos de Di Toffino, fue ante la gerencia de personal de la Epec, donde no fue recibida, es más, pese a estar la empresa en conocimiento del secuestro de Di Toffino fue intimado a presentarse a trabajar y finalmente cesanteado cuatro meses después. En relación a la posible participación de personal de la Epec en el secuestro de empleados de la empresa, y porque esta testigo aporto prueba documental incorporada a este debate, se inició una causa en la que se investiga rol de quien por entonces era Gerente de Personal el Sr. Palazzo, quien fue definido por el imputado Menéndez como “….un luchador frontal contra los elementos comunistas que en su oportunidad infestaron nuestra Provincia, en particular, la Empresa de Energía de Córdoba. Allí en Epec desactivó y desplazó a los seguidores de nada menos que de Tosco.” Siguió relatando Silvia como el estigma de ser la esposa de Tomas Di Toffino afecto a su madre en su carrera laboral dentro de la EPEC. Nada más supieron del paradero de su padre pese a las gestiones realizadas. Recién en la década de 1980, por relatos de compañeros se enteran que habían asesinado al Titi. Silvia relato que amigos que estaban exiliados, en algún momento le “hicieron llegar a mi madre el testimonio de Piero Di Monti, Teresa Meschiati, Liliana Carrizo y Graciela Geuna”. La testigo manifestó que por estos relatos pudo saber, que su padre, quien era mayor que el promedio de los detenidos desaparecidos (36 años), fue alojado en la cuadra de la perla, torturado, colocado primero entre biombos, atormentado y sin posibilidad de recibir atención médica. Así mismo relato que por conversaciones que ha podido mantener con sobrevivientes del campo la perla en sus años de trabajo en la Organización HIJOS, Kunzman le contó sobre las partidas de ajedrez que jugaba con su padre y Susana Sastre le comento del tango que bailaron para las fiestas de 1976. Que también pudo confirmar en sus diálogos con Servanda Santos de Buitrago que su padre permaneció en la cuadra de la perla. Que la única respuesta sobre el destino de su padre, la obtuvo la familia por los relatos de los sobrevivientes y a partir de la publicación del Nunca más. Así conocieron que su padre había sido trasladado en febrero de 1977 en la época en la que se cambió la metodología de los “traslados”, no ya a “camión lleno” sino de a tres personas. Que por estos relatos conoció que su padre (Bonyi, como lo conocían en la cuadra de la perla) fue retirado para los carnavales de 1977 junto Graciela González de Jensen y de Juana Avendaño de Gómez y que ese operativo iba a ser presenciado por la comandancia del III Cuerpo de Ejército. Que Tita le comentó que su padre estaba delgado, y que cuando lo vinieron a buscar, se le acercó y le dijo “vieja, está bien la camisa?”.