Argentina: Bullrich mata, miente y huye

“La estadística de la CORREPI es falsa de toda falsedad, no tiene ni pies ni cabeza. Realmente no sabemos como la construyen, cada caso que ellos nombran son inexistentes. La verdad que no es serio. Ya vamos a sacar un informe sobre eso también”. Así lo expresó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, al negar los crímenes que sufrieron miles de personas asesinadas por el aparato represivo del estado en la etapa, dizque constitucional.