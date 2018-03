Argentina: Los números anoréxicos para el supremo interés del niño

“Kiki” tiene un poco más de tres años y es probable que dentro de unos meses pase a una cuarta familia. El caso tiene una profunda repercusión en la provincia de Santa Fe, en especial en la ciudad capital, donde una familia solidaria quiere adoptar a él y su hermanito. Pero las leyes que superaron la idea del patronato y otras rémoras del siglo diecinueve, en el afán de no institucionalizar al niño, depositan en una jueza la decisión del destino del chiquito. Los tiempos, tanto de las distintas reparticiones del poder ejecutivo como del judicial en el estado argentino no parecen jugar a favor de la psiquis de “Kiki”. En el medio, los discursos altisonantes dan cuenta del supremo interés del niño y, al mismo tiempo, revelan el oprobio de las instituciones que deben cuidar a las chicas, chicos y adolescentes alejados de sus familias de origen y la pequeña estatura de los números del presupuesto oficial, verdadero tamaño de la importancia política que se le da a la niñez.

En cuanto a la disposición de los espacios, “el 66% no contaba con uno para entrevistas o encuentros privados”. El 44% no poseía un Salón de Usos Múltiples, y el 90% no tenía ningún tipo de adecuaciones para personas con discapacidad.