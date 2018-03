País Vasco_Bilbao: 2do Encuentro Internacional sobre Ecología Social

Hoy en día no cabe duda de que el capitalismo arrasa tanto con la sociedad que ha forjado a su medida como con la naturaleza que la cobija. No se necesita ser un/a expertx para prever que en los años venideros acabará en un colapso generalizado de ese capitalismo por su propia lógica productivista y por el progresivo agotamiento de la energía y de las materias primas. El Estado, contrariamente a la creencia generalmente asumida, es la herramienta clave del Capitalismo para su expansión y para reducir al máximo la lucha de clases que por lógica acarrea. Con el colapso, se verá limitado para mantener la “zanahoria” del “estado de bienestar” de sus zonas “peatonales” en las que nos ha tocado vivir, por lo que tendrá que incrementar la violencia de su fuerza represiva y sus mecanismos de coerción.

Por un lado, puesto que formula un modo de sociedad compuesto no sólo por animales humanos sino también por los demás animales en el que los intereses de todos sean tenidos en cuenta y respetados por igual. De este modo, propone abolir todas las relaciones de dominación independientemente de quien sea oprimidx. Al igual que ser feminista es posicionarse políticamente contra las relaciones de dominación patriarcales y proponer un modelo de sociedad más usto que respete los intereses de todxs, ocurre igual con el veganismo.

Esto es así puesto que consideramos que los demás animales, aunque no puedan ser sujetos políticos sí son receptores de las decisiones políticas así que si bien no podrían formar parte de la toma de decisiones, sus intereses deben ser tenidos en cuenta en tanto que son seres sintientes y las decisiones políticas pueden generar cambios en sus vidas. El veganismo es una lucha por el reconocimiento de los animales no humanos como individuos y, por tanto, como pacientes morales y políticos.