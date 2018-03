Salida al mar de Bolivia: chovinismo de izquierdistas y progres chilenos

Las posiciones hasta ahora oscilan entre la adscripción acrítica a las cruzadas de unidad nacional impulsadas por el gobierno de turno y el remedo vergonzante de excusas y silencio cómplice, mientras que miserable ha sido hasta ahora la actuación del Frente Amplio, en el sentido de no poder (o querer) alzar una posición única, clara y firme frente a la cuestión.

Quien terminaría siendo la candidata presidencial, Beatriz Sánchez, simplemente evitó referirse al tema, señalando que «Por responsabilidad política, no puedo contestar esa pregunta». Tras obtener el 20% en la primera vuelta presidencial, el 18 de marzo señaló: «Yo aquí yo no me pierdo, ¡ah! Cuando hay una resolución de Estado, como lo que está pasando hoy día,… que atraviesa gobiernos además, la posición de Estado es una sola. Y ahí se respalda también».