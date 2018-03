Argentina: Gleyzer, la mirada crítica silenciada por el Terrorismo de Estado

Dio cuenta de las luchas sociales en mediometrajes como “Swift”, “Ni olvido ni perdón” y la “Masacre de Trelew”, una realización en la que son entrevistados los líderes de Montoneros, FAR y ERP.

El legado de Gleyzer es el de una obra artística comprometida con las luchas sociales de América latina, desde una mirada puesta al servicio de un cambio que no pudo llevarse a cabo.

ME MATAN SI NO TRABAJO Y SI TRABAJO ME MATAN