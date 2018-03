México: Pronunciamiento del CIG y el CNI por la construcción del Concejo Ciudadano de Nahuatzen

Repudiamos las acciones violentas de todos los partidos políticos en contra de la oficina de bienes comunales de Nahuatzen, y reconocemos el pleno derecho de la comunidad y el municipio a regirse como mejor lo decida, convenciendo y no venciendo, como sabe hacerlo la clase política, representando la voluntad del pueblo y no suplantándola, como son las supuestas consultas del mal gobierno, por lo que rechazamos la división, simulación, cooptación e intimidación que usan los malos gobiernos en su intento de mantenerse dañando los tejidos de nuestros pueblos.

Nosotros, nosotras, de forma respetuosa saludamos la formación del Concejo Ciudadano de Nahuatzen, Michocán, que busca elegir a sus autoridades por usos y costumbres. Les invitamos a no rendirse, a no venderse ni claudicar en la lucha por construir desde abajo un gobierno que mande obedeciendo. A seguirse escuchando para que el poder y la ambición de los de arriba, basado en la corrupción y desarticulación de la organización de nuestros pueblos, no siga gobernando mas los territorios de este país.