Mèxico: La Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura

Quienes integramos este esfuerzo organizativo horizontal, no partidista y anti-capitalista de la Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura -que forma parte del Congreso Nacional Indígena, de la Casa de los Pueblos México con presencia en América Latina y el Caribe, de la Acción Global en contra de la Expansión de la Aviación, de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración y del Foro Social Mundial, y de la que emana el Frente Amplio No Partidista en contra del Nuevo Aeropuerto y otros Megaproyectos en la Cuenca del Valle de México-, damos a los medios de comunicación y a cada uno de los aquí presentes, la más cordial bienvenida a esta Conferencia de Prensa.

Coincidimos con José Saramago cuando nos dice que lo que se está preparando en el planeta en que vivimos, es sencillamente “Un mundo para los ricos; en donde seguramente habrá pobres, pero el mundo será para el disfrute de los ricos” y que “La alternativa al Neoliberalismo se llama Conciencia; esa que se gana y se pierde y se renueva todos los días”. “La conciencia de todos los hechos, la conciencia de mi propio derecho, la conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano y que no quiero ser más que eso, la conciencia de que lo que está en el mundo me pertenece, pero no en el sentido de propiedad sino de responsabilidad y del derecho de saber, del derecho a intervenir y del derecho a cambiar”. Y coincidimos con él, porque es para este objetivo que venimos dirigiendo nuestro esfuerzo, para informar, incidir, concientizar y cambiar. Un proceso más lento pero que va a la raíz. Como dicen nuestros hermanos Zapatistas: “Si caminamos despacio, es porque vamos lejos”.

Nuestra lucha regional en contra de la imposición del proyecto del Nuevo Aeropuerto data del año 2001 con el decreto expropiatorio de Vicente Fox, mismo que fue derogado un año después por la resistencia de los pueblos de la ribera del Lago de Texcoco, la presión social nacional e internacional y la no viabilidad del proyecto en la Cuenca del Valle de México, dada a conocer en la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) elaborada por el Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM. Sin embargo, la intención de los empresarios y de los gobiernos no fue dejar de hacer el proyecto y buscaron otras formas para acabar con la resistencia de los pueblos. Esto los llevó en el año 2006, siendo aún Presidente de la República Vicente Fox Quezada del PAN, Gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto del PRI y Presidente Municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez del PRD hoy MORENA, a reprimir a los pueblos de la ribera del lago que de forma organizada seguían defendiendo su territorio. Así, mediante la estrategia de esta brutal represión, infundieron terror en las comunidades y aprovechando la lucha por la libertad de sus presos que duró 4 años, llevaron a cabo asambleas fraudulentas que permitieron al gobierno, despojar de terrenos comunales a algunos ejidos.

Peña Nieto asegura que el proyecto del Nuevo Aeropuerto va a detonar el desarrollo de nuestro país, cuando nosotros sabemos que el desarrollo para nuestros pueblos no existe, que el término “desarrollo” fue utilizado en la llamada Guerra Fría por los Estados Unidos de Norteamérica y Rusia entre 1940 y 1980 como un medio para intentar disminuir la brecha entre ricos y pobres, pero resultó ser una mentira. En cambio, lo que sí desarrollaron fue tecnología y avance científico para apuntalar la explotación de los bienes del planeta y de los seres humanos, la concentración de capital en pocas manos derivado de dicha explotación, así como leyes que han permitido arrebatar a los pueblos, las conquistas logradas, convirtiéndose los gobiernos en meros administradores de la riqueza que producen nuestros pueblos, utilizándola no como bien común, sino para beneficio del propio Sistema Capitalista-Neoliberal.

Desde el anuncio del segundo intento de construcción del Nuevo Aeropuerto en septiembre de 2014 hasta el día de hoy, todo ha sido una simulación: 1.- Una Reunión Informativa en Ecatepec, Estado de México convocada por la SEMARNAT, que 2 semanas después se hizo pasar como Consulta Pública para ilegalmente y sin proyecto ejecutivo, autorizar una segunda Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el inicio de los trabajos. 2.- La afirmación de que se trata de un proyecto sustentable y autofinanciable, cuando son públicas las graves afectaciones por contaminación de la Aviación a la atmósfera y que abona al cambio climático y a la emisión de gases de efecto invernadero; así como el endeudamiento irresponsable al pueblo de México por la firma de créditos en miles de millones de dólares con bancos extranjeros y la comparación sustentada del Nuevo Aeropuerto con el Fobaproa, por sus altos índices de opacidad y corrupción, como lo demuestran los informes oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 3.- Un arquitecto que se vende como el mejor del mundo sin serlo (Norman Foster) y que en cambio es famoso por duplicar sus presupuestos iniciales; y que se ha valido de la contratación de empresas capitalistas para poder avalar, certificar y soportar la supuesta viabilidad de un megaproyecto que es de muerte. 4.- Un diseño arquitectónico que no se basa en la identidad nacional sino en símbolos de la masonería. 5.- La supuesta inauguración del entronque carretero con la autopista Peñón-Texcoco, cuando al interior de los pueblos, las empresas, los gobiernos y el Grupo Aeroportuario, aun enfrentan la resistencia de las comunidades, que siguen cavando zanjas en sus terrenos, para evitar el paso de camiones a la zona del lago y la entrada de maquinaria para que no se siga construyendo la autopista Tuxpan-México en su tramo Ecatepec-Pirámides-Peñón-Texcoco. 6.- La afirmación de que no es posible la cancelación del Nuevo Aeropuerto, debido al “avance” que ya se tiene en su construcción y a las supuestas penalizaciones de inversionistas y por la cancelación de contratos, cuando es evidente el considerable atraso en los trabajos, que ni siquiera hay licitaciones conforme al calendario inicial y que de acuerdo a voces expertas de no detenerse de inmediato su construcción, sería mucho mayor el monto que tendría que pagarse por su carísimo mantenimiento futuro y la muy probable necesidad de rescate con el dinero público de todos los mexicanos, por la deuda contraída. 7.- El nombramiento por parte de los gobiernos priístas de gobernadores indígenas, consejos supremos, jefes supremos; y por parte de Morena hasta de concejales, para confundir a la población, para no tener que entenderse con las comunidades y pueblos y para no tener que respetar sus acuerdos de asamblea, facilitando así el avance de los megaproyectos.