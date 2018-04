Siria_Vanessa Beeley: Reportaje durante la liberaciòn de Guta oriental

Assaf Abood, de la BBC Arabic, me dijo que la ONU no está haciendo lo suficiente para ayudar a estos centros de desplazados internos y planteó esta cuestión durante la reunión. También me informó de que se calcula que todavía hay unos 130.000 civiles en la Douma controlada por Jaish Al Islam.

“Soy una investigadora, escritora y fotógrafa independiente. Cien por ciento autofinanciada, lo que me permite mantener mi independencia, a diferencia de muchos de los principales medios de comunicación y los llamados medios de comunicación independientes patrocinados por el estado que están influenciados por las agendas de sus donantes. Me concentro también en el activismo por la paz y defiendo la soberanía de las naciones y la autodeterminación de sus pueblos sin la intervención extranjera o la intromisión destructiva en asuntos de Estado independientes”.

“No necesitas aceptar que Assad no mienta. El objetivo de mostrarle esas entrevistas es mostrarle que Assad es muy consciente del tipo de respuesta que provocaría un ataque químico. Assad y Putin son excelentes estrategas. El argumento de que los medios occidentales harán que ‘Assad usara armas químicas para mostrar su poder a la gente’ … ¿realmente? ¿Solo después de que Trump dijera que sacaría las tropas?

Los medios se usan para propaganda. No hay fuentes imparciales. Uno necesita mirar diferentes fuentes y llegar a una conclusión independiente.

En este caso, mi conclusión es: Duh. Por supuesto, Assad no arrojó armas químicas sobre su propia gente porque no tiene absolutamente ninguna razón para hacerlo, no mostró ningún deseo de hacerlo, y es consciente de que esto traería consecuencias que él no quiere.”