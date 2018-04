Valor de uso y valor de cambio de las personas: las llamadas refugiadas

Llegados a este punto, paralelamente a la justificación de las guerras de rapiña, se ha lanzado un llamamiento a paliar las consecuencias de las mismas, tarea encomendada a las organizaciones caritativas mediante jugosas o no tan jugosas subvenciones, construyendo un enorme montaje propagandístico en el cual los “second hands dealers of ideas” compuesto por fotoperiodistas, escritores, académicos, tertulianos televisivos, novelistas, políticos, etc., están jugando el papel central en cuanto a la justificación de las guerras.

La respuesta a estas preguntas viene determinada por el resultado de las acciones militares. En las invasiones de Afganistán, Irak y Libia con el triunfo militar de las fuerzas invasoras euro-norteamericanas, no se propició una fuga masiva de personas sino que después de una estricta selección, a unas se las asesinó, a otras se las mantuvo para el proceso productivo y a otras se les concedió asilo en Europa o Estados Unidos. En el caso de Irak, tal vez el más sanguinario, se destruyó toda la infraestructura de un país moderno, las universidades, las mejores del mundo árabe, fueron saqueadas y el cuerpo de catedráticos e investigadores que no mostraron su adhesión incondicional a las fuerzas ocupantes eliminados físicamente, así como la ingente cantidad de personal técnico y de ingeniería. Su espacio y sus tareas las ocuparon técnicos de corporaciones multinacionales.

“El Canadà, un país de 35 milions d’habitants i amb un 21% d’immigració, ha acollit, en els darrers 15 mesos, 40.000 refugiats. El Canadà, a més, preveu acollir-ne 25.000 més en el que queda d’any i arribar fins als 300.000. A banda, té en marxa un pla que facilita un subsidi als nouvinguts, habitatge i ajuda per trobar feina i escola per als fills. Tot i que, òbviament, hi ha veus internes en contra, l’OCDE acaba de certificar que els nouvinguts han fet pujar un 31% el nombre d’empleats qualificats i, per tant, han fet augmentar la competitivitat de les seves empreses”.