Uruguay: Raúl Sendic el tupamaro, su pensamiento revolucionario

Respuesta: Bueno, yo te diría que con la perspectiva que da el tiempo se habrían ahorrado muchas vidas si hubiera habido un exterminio total del Escuadrón de la Muerte. Porque aún cuando yo caí herido en la Marina y vino Campos Hermida, un sobreviviente del Escuadrón, y dijo «Este es Sendic, y hay que matarlo» (estaba mi compañera, que estaba semi inconciente, escuchando) el oficial de la Marina, que se llamaba Campos también, le dijo «No. Yo no tengo orden de matarlo y voy a llamar a la ambulancia». Yo estaba muy desangrado y cuando estaba ya arriba de la ambulancia, Campos Hermida subió y me dijo «Bebe, estás frito, Bebe»…

Respuesta: Ahí lo pude reconocer. Es el mismo que está ahora acusado de las muertes en el complejo Orletti en Buenos Aires, y acusado por compañeros que lo vieron ahí. Entonces, yo diría que la acción contra el Escuadrón de la Muerte, y el compromiso que había hecho público Sanguinetti ante Juan Pablo Terra, de disolver ese Escuadrón, no se cumplió. Y a raíz de eso hubo decenas de muertes que todavía están impunes. Si hubiera que hacer un juicio histórico, creo que habría que meter todo esto. Y habría que ver cuántas muertes se hubieran ahorrado si los que se comprometieron a que ese Escuadrón no iba a ser castigado pero iba a ser dispersado, como dijo Sanguinetti a Juan Pablo Terra, enviando algunos al interior y otros «a navegar» como dijo él sabiendo bien que había integrantes de la Marina. ¡Cuántas muertes se hubieran ahorrado, digo, si eso se hubiera cumplido! Se hubieran ahorrado decenas de muertes que se consumaron después a través de los sobrevivientes del Escuadrón y de otra gente que se unió después en Orletti…

“Es lamentable que la gente que hoy aprueba sin reservas un ataque fracasado al Cuartel de Moncada en Cuba, que en lo inmediato fortaleció a Batista, o una también desgraciada rebelión de los adolescentes en Nicaragua, cuando las cosas pasan cerca de ellos lanzan irresponsablemente sospechas que enlodan el sacrificio de unos combatientes que ya no pueden contestar. Ni que hablar de los que sacan titulares y editoriales ‘demenciales’ para usar una de sus expresiones preferidas (ya se sabe que con ustedes no pasa nada muchachos, no se gasten).También tuvimos los consabidos ‘repudios’ de la clase política, parte de la cual tiene miedo de perder el protagonismo en favor de los guerrilleros,como sucedió en el pasado, y parecen implorar: ‘No, nos hagan eso, estábamos conviviendo tan bien con esta mascarada de gobierno civil y ahora vienen ustedes a patear el tablero….

El MLN (T) denunciaba, desde el pique, el asesinato de los combatientes aprisionado, luego se apoyaban las valoraciones de Jorge Baños en la conferencia de prensa que había dado en nuestro local, y el MLN (T) se comprometía con el Movimiento Todos por la Patria: “Al pan, pan y al vino, vino, los compañeros se equivocaron gravemente según nuestra humilde opinión de orientales que no conocen a fondo ni sufren en carne propia la situación argentina. Pero son compañeros y pagaron con la vida. Ya es suficiente. Ahora hay que tener, aunque más no sea, un poco de respeto y vergüenza ante los caídos”.

De la mano de Sendic, pusimos en juego la integración del MLN (T) al Frente Amplio, sabiendo de antemano que la solidaridad con los combatientes daría sobrados argumentos al Partido Demócrata Cristiano y al general Seregni para vetar públicamente el ingreso de los ex- guerrilleros tupamaros, de quienes se desconocía, hasta ese entonces, cuánto de “ex” tenían. El Partido Comunista, que temía por su monopolio en la estructura de base, encontró renovados motivos para vetar el ingreso…pero entre bambalinas, públicamente no lo hicieron.

“Donde un gobierno haya subido al poder por alguna forma de consulta popular, fraudulenta o no, y se mantenga al menos una apariencia de legalidad constitucional, el brote guerrillero es imposible de producir por no haberse agotado las posibilidades de la lucha cívica”. (Ernesto Guevara, “Guerra de Guerrillas”).

“Ustedes tiene algo que hay que cuidar, que es precisamente la posibilidad de expresar sus ideas, la posibilidad de avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir, la posibilidad, en fin, de ir creando esas condiciones que todos esperamos algún día en América para que podamos ser todos hermanos, para que no haya explotación del hombre por el hombre, ya que no en todos los casos sucederá lo mismo, sin derramar sangre, sin que se produzca lo que se produjo en Cuba, que es que cuando se empieza el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último”. (Ernesto Guevara 19 de agosto de 1961, Paraninfo de la Universidad de la República, Montevideo).

“Esquemáticamente también, si la fachada democrática es insostenible ya ahora con períodos de crisis, entonces no es previsible que huelgas, manifestaciones y libertades sindicales puedan ser permitidas cuando se ha pasado a la etapa de la lucha armada. Será cuando la represión no sólo golpeará a los izquierdistas que tomaron las armas, sino a los sindicalistas, al simple huelguista y aún al mero manifestante. Ahora bien, si el momento de desatar la lucha armada ha sido bien elegido, si se ha tomado una etapa de gran penuria popular y las huelgas y manifestaciones populares son inestables (…) la alternativa de la represión del Estado es de hierro: o enfrentar la lucha armada con el aparato deteriorado, o liquidar a los gremios persiguiendo a sus dirigentes y prohibiendo huelgas y manifestaciones. (…) frente a un brote de lucha armada también se dará el golpe ciego a todo el que ha hablado de lucha armada. (…)Esto transforma en muy incómoda la posición de los izquierdistas que no hayan optado por apoyar la lucha armada o unirse a ella. Quedan marginados del verdadero foco de la lucha de clases y (pero sufriendo las consecuencias del mismo. Políticamente, la historia ya no pasa por ellos. No es ya su declaración política, su acto de repudio, su discurso admonitorio, lo que concita la atención del pueblo desconforme en aquellos momentos en que ya están en marcha medidas más eficaces para destruir el régimen. La alternativa para estos izquierdistas es unirse al convoy de la revolución, aunque sea como furgón de cola o perder definitivamente el tren. Trabajemos pues para iniciar las acciones que van a crear este panorama. Nuestra acción presente debe tender a facilitar nuestra acción futura, no a entorpecerla”. (“Documento Nº 3” del MLN (T), mayo de 1968).