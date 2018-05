Siria: El cofundador de Pink Floyd destapa la sucia verdad de los Cascos Blancos

Según Blumenthal, esta organización se dedica a reclutar estrellas mundiales para que los promocionen y ya cuentan con estrellas de tal calibre como Justin Timberlake o Coldplay. El bajista británico no ha sido una excepción —los Cascos Blancos han llevado a cabo un intenso trabajo para reclutarlo y hacer que forme parte de su propaganda.

Esto no es sorprendente, ya que los Cascos Blancos tienen generosos patrocinadores, tales como el multimillonario saudí-británico, Hani Farsi, y el magnate petrolero sirio-británico, Ayman Asfari. Pero el apoyo de estos individuos no es nada en comparación con el patrocinio de los Gobiernos del Reino Unido y EEUU, que destinaron al menos 55 y 23 millones de dólares respectivamente a financiar la actividad de los Cascos Blancos. Además, incontables millones de dólares empleados por los Cascos Blancos provienen del reino de Catar.

Cascos Blancos, el gran fraude a cuya promoción se suma ahora Hollywood. Imagen: tres fotografías mostrando el rescate de una pequeña niña, difundidas en redes sociales por Cascos Blancos en tres fechas distintas ; la misma niña y misma ropa, pero tres fondos distintos y tres “rescatadores” diferentes. NOTA DEL EDITOR DEL BLOG. esta imagen no pertenece al artículo traducido y publicado; es añadido nuestro.





Referencia documental

En espera de poder traducirlo y dada la actualidad del tema, reproducimos el siguiente artículo de Rick Sterling.

Rick Sterling: The “White Helmets” Go to Hollywood, en Dissident Voice, publicado el 21 de febrero de 2017.



_____________________

Los “Cascos Blancos” van a Hollywood

Por Rick Sterling / 21 de febrero de 2017

La película White Helmets forma parte de una táctica en la campaña en curso de distorsión y engaño en torno a Siria. Es un fraude, al igual que el Oscar serán una demostración de la integridad de los premios de la Academia. La manera en que se informe sobre esta historia, será una prueba de la integridad y fiabilidad de los medios de comunicación Paradójicamente, el principal programa de televisión israelí, I24, presentó las dos versiones, con el título “Cascos Blancos: ¿héroes o fraude”. Por el contrario, el muy popular y ampliamente respetado DemocracyNow, sólo ha informado de “White Helmet”. En los próximos días se revelarán más detalles sobre la guerra de información en curso contra Siria. Mientras tanto, una petición on line continúa reuniendo firmas para NO dar el Oscar al fraude de los Cascos Blancos. , al igual que el falso secuestro del reportero de la NBC, Richard Engel. Losserán una demostración de la integridad de los premios de la Academia. La manera en que se informe sobre esta historia, será una prueba de la integridad y fiabilidad de los medios de comunicación Paradójicamente, el principal programa de televisión israelí, I24, presentó las dos versiones, con el título. Por el contrario, el muy popular y ampliamente respetado, sólo ha informado de una parte de todo esto , promoviendo la desinformación de los. En los próximos días se revelarán más detalles sobre la guerra de información en curso contra Siria. Mientras tanto, una peticióncontinúa reuniendo firmas para NO dar el Oscar al fraude de los Cascos Blancos.