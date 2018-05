Argentina_Jujuy: empresario golpeó y amenazó de muerte a miembro de la comunidad Cueva del Inca

“Estamos viviendo una violencia extrema acá en Tilcara sería bueno que todo el mundo lo sepa, en Jujuy, en todos lados, sobre todo que no se vayan a hospedar en el hotel Canto del Viento, que oprime constantemente … y quiere agarrar 4, 5, 6 hectáreas mas para seguir haciendo hoteles”, concluyó Mamani.

“Me agredieron por defender el territorio de la Comunidad. Me pegaron con piedras. Me intentaron matar”, aseguró el joven agredido.

Además reclaman que no quede impune la agresión contra el jóven Mamani quien, en una ocasión, ya fue detenido sin orden judicial y golpeado por policías en dicha seccional.

“Yo les fui a decir que no corten ( el churqui) y que eso es de la comunidad, y agarraron se juntaron los dos, me golpearon y me quisieron matar”, relató ó Javier.