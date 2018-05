México: La tierra no se vende!

En esta edición especial de La Minuta, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra 2018 que se festeja cada 22 de abril, les ofrecemos la descarga gratuita de un nuevo libro: ¡LA TIERRA NO SE VENDE!. LA TIERRA Y LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN MÉXICO , de Francisco López Bárcenas. El signo de la nueva colonización es el despojo, y para lograrlo, el Estado y las empresas privadas cuentan con instrumentos legales y políticos que les proporcionan las leyes y las instituciones que ellos mismos han diseñado. En defensa de sus derechos, los pueblos echan mano de todos los instrumentos a su alcance, incluidas las leyes. Para lograr su propósito es importante tener presente que el derecho es un instrumento al cual hay que conocer para manejarlo de la mejor manera posible, si no, no funciona y no se obtienen los resultados que se buscan con su uso. Para lograrlo es necesario sistematizar las normas que lo integran, mostrando sus alcances y limitaciones , de tal manera que se sepa que se puede lograr con ellas y que no. Ese es el objetivo del nuevo libro de Francisco López Bárcenas, abogado en derecho indígena, en co-edición con EDUCA, CLACSO y PRODESC.