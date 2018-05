Acoso a la mujer: tambièn se practica en las agrupaciones polìticas contestatarias

Bolivia_La Paz, mayo de 2018

Periòdico Pukara

Mecanismos del acoso político hacia las mujeres

por Estefany Murillo*

estefanymurillo2018@gmail.com

La contestación social se organiza en colectivos y partidos políticos. Un colectivo es una agrupación social donde sus integrantes comparten características o trabajan en conjunto por el cumplimiento de un objetivo en común. Un partido político tiene una estructura mucho más organizada y cuenta con muchas más personas en su interior. El objetivo básico de un partido es el que sus candidatos accedan a cargos públicos representativos.

Los colectivos pueden tener también índole política, pero en el sentido de buscar impregnar la sociedad de valores y contenidos nuevos.

El machismo, clasismo y racismo se manifiestan y expresan en los partidos políticos, pero también en los colectivos que se etiquetan luchar contra estos males.

Mecanismos internos de opresión machista dentro de los colectivos políticos

Expondré algunos mecanismos que se dan en los colectivos políticos y que expresan mecanismos internos de opresión machista. Para empezar, los hombres de esos grupos políticos desean atraer mujeres a sus colectivos

sólo por 3 razones:

-Para usarlas como desahogo sexual.

-Para usarlas como representación biológica-ovárica, las clásicas mujeres florero, la cuota del 50%-50% (somos plurales y no somos machistas SÓLO porque tenemos mujeres dentro del colectivo)

-Para usarlas como las trabajadoras manuales del colectivo.Son las que ponen las sillas, son las que hacen barra, etc.

Este molde cubre las necesidades básicas hacia las mujeres militantes: sexual, política-ornamental y de servidumbre. Por supuesto que es más complejo.

Una militante puede cubrir una necesidad; probablemente otra cubrirá dos o tres al mismo tiempo; pero la validez de la mujer como militante siempre girará en torno a estas tres necesidades.

No les interesan mujeres líderes. No les interesan mujeres inteligentes, mujeres valientes, mujeres decididas, mujeres comprometidas ni mujeres libres. La sociedad les ha enseñado que la mujer debe ser sumisa y sexualmente deseable, y es esa visión la que trasladan al colectivo. Puedes ser violenta o agresiva —buena “mujer militante”— con el contrario o enemigo, pero con el macho del colectivo debes ser sumisa y complaciente.

No les es complicado encontrar militantes mujeres con esas características, el problema es cuando se topan con mujeres “conflictivas”. Es ahí donde entra en juego la “etapa de adoctrinamiento”.

El proceso o la etapa de “adoctrinamiento”

En esta etapa usarán la excusa ideológica para tratar de imponer un modelo de visión patriarcal.

Usarán el discurso de lo políticamente correcto como argumento para desprestigiar cualquier intento de debate, crítica, discusión, disentimiento, desacuerdo o disconformidad de la militante.

Dicho de otra manera, si eres una militante de un colectivo e intentas hacer una crítica interna al machismo serás tildada de vehículo de “insultos desprestigiadores” por dicho grupo.

En un colectivo trostkysta si eres pobre serás “anarquista”, y si eres de clase media, “feminista pequeño burguesa”.

Si formas parte de un colectivo indianista de derecha serás etiquetada de “izquierdista”.

Si formas parte de un colectivo de centro izquierda serás tildada de “feminista liberal”.

Si formas parte de un colectivo masista serás tildada de “opositora”, etc., etc., etc.

La respuesta que tienen en esos colectivos a la crítica jamás es la autocrítica, mucho menos el reconocimiento de una acción machista. Se busca invisibilizar la crítica, o simplemente desacreditarla.

Este primer mecanismo de lo políticamente correcto es un mecanismo psicológico muy fuerte al que lamentablemente muchas mujeres son sometidas. Es el reflejo de una naturalización del sometimiento y subordinación de las mujeres dentro del patriarcado.

Así como en la institución familiar nos enseñan no cuestionar la violencia del padre, pues su autoridad debe ser “siempre respetada” y “nunca cuestionada” y que a pesar de sus actitudes violentas, papá “nos ama” (aso-

ciando así el autoritarismo y la violencia con el amor), y así como muchas mujeres de padres abusivos o alcohólicos buscarán luego parejas con las mismas características, algunas mujeres en esas organizaciones se adaptan y asumen el rol que se les ofrece.

Así como a muchas niñas les duele ser consideradas traidoras a la familia, a muchas mujeres adultas les duele ser consideradas traidoras al colectivo o, peor aún, a la ideología política que defienden.

A este mecanismo devastador psicológica y emocionalmente los hombres nunca son sometidos.

Nunca será cuestionada la lealtad de un hombre hacia el colectivo por sus comportamientos sexuales, sus parejas sexuales. Un hombre que todo critique será considerado un gran pensador, un gran líder, un gran dirigente… Es el caso completamente contrario con las mujeres.

Así, muchas mujeres deciden cooperar con el patriarcado del partido o el colectivo en que militan. El mecanismo psicológico del mensaje es muy fuerte: o dices lo que queremos escuchar o no triunfarás con nosotros. Hay

mujeres machistas que están dispuestas a ser rueda y engranaje del patriarcado, que consideran que es más fácil repetir lo que ellos quieren escuchar que “enfrentarse a los hombres”. Hay mujeres que creen que ser visibilizada como la “militante buena y correcta” es “triunfar”.

Consideran que se puede obtener beneficios no confrontando, sino “manipulando” a los hombres y al patriarcado, cuando es al revés: son ellas quienes son manipuladas y direccionadas desde el principio. Es como la aspirante a modelo que tiene sexo con el juez para convertirse en la reina de modelaje. Desde su mundo pequeñito cree que ha triunfado, pues gana un título, beneficios y mucho prestigio; es considerada bonita, aplaudida, admirada y deseada. En realidad, es sólo una pieza más de cosificación del patriarcado y del sistema de opresión a las mujeres y su “logro” en términos sociales y políticos no significa nada de nada.

Yo entendiendo la política como un espacio de servicio y no un espacio para vivir de él, no un espacio para un triunfo egoísta y mezquino a cualquier precio.

Hay mujeres que creen que no hay nada malo con obtener “beneficios políticos” a cambio de favores sexuales. Usan su sexualidad exactamente como el patriarcado les ha enseñado y creen que por satisfacer el desahogo de

los hombres (físicamente o con fantasías, lo que denominamos “el coqueterío”) están manipulando al patriarcado, obteniendo lo que ellas quieren. Este tipo de mujeres se conforman con muy poco, poquito, porque no aspiran a ser más que lo que los hombres piden y necesitan de las mujeres. No les interesa cambiar las cosas.

La siguiente etapa del proceso de acoso político interno hacia las mujeres

Manchar la reputación político-ideológica de una militante mujer si se niega a seguir estos lineamientos impuestos es la siguiente etapa de este proceso de acoso político interno hacia las mujeres.

Si una mujer militante ha decidido no ser simplemente un loro repetidor de consignas asignadas por el colectivo, si esta mujer militante ha decidido pensar por su propia cuenta, identificar los errores del colectivo, analizar y criticar con su propia voz, entonces se la desacredita ante la militancia, no con argumentos o análisis, sino con ataques personales.

Su procedencia, familia, pasado político, apellido, vida sexual, color de piel, condición económica, apariencia física, hobbies, etc., será no solo cuestionado, sino atacado, desvalorizado, sojuzgado…

Esta etapa suele ser bastante dolorosa pues la militante sabe que está siendo atacada por no ser sumisa.

La militante es traicionada en su confianza y en su amistad, pues al haber integrado un colectivo en base a ideales que cree compartidos y a través de vínculos de confianza que cree recíprocos, se da cuenta de que ella puso su confianza en un grupo que realmente nunca supo devolver esa confianza, ni la quiso como un ser humano, ni la valoró.

Las consecuencias son miedo e inseguridad: La militante empieza a dudar de su capacidad de valoración personal, no entiende cómo se equivocó al creer a unas personas buenas, y que luego terminan siendo crueles al no obtener la sumisión y disponibilidad que estaban buscando en ti.

La militante se siente mal, tonta, utilizada, engañada, traicionada, pues los lazos afectivos, de respeto, de cooperación mutua, de reciprocidad política y humana que creyó existían, realmente nunca estuvieron ahí. A

ellos solo les interesaba que seas “florero”, que les sirvas café o que te utilicen sexualmente. Al negarte a ello, debes ser castigada.

Es, evidentemente, una etapa de tristeza y de decepción muy grande.

Los fenómenos psicológicos de desgaste y desestabilización del equilibrio interno son muy potentes en esta etapa. También existen sentimientos de culpa. Y la frustración: Ella les dijo cuáles eran sus “debilidades” y ahora usan esas “debilidades” contra ella.

Invisibilización de las denuncias

La militante empieza a hablar del acoso que está sufriendo de parte del colectivo. Primero en el círculo íntimo o cercano al colectivo, amigos mutuos, otros colectivos y gente de los medios. Luego en un círculo más público co-

mo en redes, medios de comunicación, foros y seminarios.

La respuesta del colectivo es deslegitimar a la víctima como se deslegitiman las denuncias de agresión sexual: “Si la expulsaron, algo debió haber hecho”.

Como se dice de las violaciones: “Si la violaron es porque ella estaba borracha o con minifalda”.

Se busca justificar el comportamiento del agresor, su violencia, jamás escuchar a la víctima o entender el motivo de su denuncia.

La primera respuesta ante las denuncias en negar contundentemente los hechos y acciones que los motivaron. Niegan haber acosado sexual y psicológicamente a la militante dentro del colectivo, señalando que detrás de su denuncia solo hay “resentimiento político” o “despecho sentimental”.

Como siempre, el sentimiento de justicia y de verdad que está detrás de la denuncia es deslegitimado y menospreciado. Jamás se creerá que la militante denuncia por un sentido de compromiso y ética sino porque “quiere venganza”.

La segunda respuesta es instrumentalizar a las mujeres florero.

En esta etapa se instrumentaliza a las mujeres florero. No hay acoso machista y como prueba están las “militantes buenas”, las que reproducen el discurso políticamente correcto. Básicamente, lo que intentan demostrar es que por existir una presencia femenina biológica, por tener mujeres dentro del colectivo, es imposible que ellos puedan ser machistas.

¡Cómo si regalar pequeños espacios de cuotas biológicas fuera suficiente para no ser machista!

Intentan acallar las denuncias “promoviendo” a otras mujeres dentro del colectivo. Un mecanismo bastante primitivo y primario. Sin embargo, en una sociedad con poca sensibilidad ante la agresión machista y con una

actitud generalizada de violencia contra la mujer, es relativamente efectiva.

Finalmente, intentan presentar el hecho, ayudado por las mujeres del colectivo, como un acto de celos o envidia entre mujeres.

¡Los hombres tienen el poder de convencer a las mujeres del colectivo que las denuncias de la militante son por celos y envidia hacia ellas!

La tercera respuesta es el discurso de la “organicidad”

Es la cohesión inmediata entre los agresores. Conscientes de los actos que han cometido, saben que deben protegerse entre ellos, de ahí el discurso de la “organicidad” como recurso para acallar denuncias de violencia machista, de agresiones verbales, acoso cibernético, violaciones sexuales, fiestas con alcohol, corrupción,

etc.

La “organicidad” es el compromiso de “lealtad” en el colectivo respecto a su imagen pública.

Básicamente quiere decir: “no sacar los trapitos sucios al sol”.

Creen que la “crítica” debe ser “interna” y que quien hace denuncias o críticas externas es alguien que “debilita al movimiento”.

Acá podemos observar las siguientes falacias:

-En primer lugar, no les importó cometer los pasos 2 y 3 contra la militante denunciante, es decir, hablar mal de ella, intentar manchar su reputación e invisibilizarla. Ellos nunca cuestionaron su “lealtad” hacia la militante cuando cometieron estos actos y de hecho, creen que ellos no le deben lealtad a una mujer. A ellos

no se les señala como desleales cuando están cometiendo estos actos, pero ellos se creen con la legitimidad de acusar de desleales a quienes denuncian sus actos, principalmente contra las militantes mujeres.

-En segundo lugar, dicha crítica interna es una falacia, simplemente no existe. Siempre importará más la opinión de los machos del colectivo a la hora de tomar decisiones políticas y a la hora de respetar críticas internas. En su cerebro solo los machos tienen la capacidad y el derecho de pensar y por tanto solo ellos pueden verter críticas que serán respetadas. Un hombre que critique al movimiento será escuchado,

leído, analizado y probablemente respetado si sus críticas son correctas. Pero una mujer que critica y que denuncia es una mujer que no está acatando el discurso políticamente correcto, peor si la crítica contradice sus ideas o aspiraciones políticas. Una mujer que piensa es peligrosa, no es domesticable. Un hombre que piensa es un amigo y un aliado.

Así, para una mujer militante simplemente no existe la crítica interna y la única alternativa siempre será la crítica externa.

-La tercera falacia es la “debilitación del movimiento” al dar “armas al enemigo” para atacar al colectivo o al movimiento. Dicho argumento cae sobre su propio peso. El movimiento se debilita sólo cuando comete actos de violencia o corrupción o doble discurso. No son las denunciantes las que debilitan al movimiento, es una excusa para cargar la culpa de la violencia hacia las denunciantes en vez de increpar a los agresores.

Finalmente, la excusa de la organicidad puede conducir a que los colectivos políticos se conviertan en mafias de agresores, asesinos, violadores, ladrones que se protegen entre ellos y tienen mecanismos violentos

ante los cuestionamientos y, aún peor, ante las denuncias.

Quinta etapa: Silencio cómplice. La cara femenina del patriarcado

En esta etapa todos los testigos del proceso de acoso político que ha vivido la víctima se convierten en cómplices, al saber la verdad pero callarla. Mucha gente calla porque no quiere ver su “reputación comprometida”, siendo personas cercanas al colectivo.

Otras callan porque creen que no está dentro de su deber o dentro de su capacidad replicar las denuncias o cuestionarlas abiertamente con los implicados.

Pero, la gran mayoría calla por machismo. No creen ni consideran que pueden ayudar a mejorar a prevenir o castigar estos hechos. A muchos lo sucedido no les parece muy malo pues tienen naturalizada la violencia política y la violencia machista hacia las mujeres y no ven necesario cuestionar dichas actitudes porque

“están establecidas” y “todos lo hacen”.

Y muchos directamente están de acuerdo con las actitudes de los implicados. Creen que está bien someter los derechos políticos de las mujeres a una situación de desventaja porque creen que las mujeres no deben ser

líderes verdaderas, a no ser que lo decidan los hombres.

Simplemente, para muchas personas es muy cómodo que las cosas sigan igual y que no cambien.

Hay una cosa que me gustaría dejar muy claro. Cuando escuchas a una víctima y tienes la oportunidad de hacer justicia social y no la haces, eres un cobarde y eres responsable de los actos de estas personas. Cuando tienes la oportunidad de cuestionar actitudes éticas y morales de cualquier agrupación que dice aspirar a representar deseos o anhelos colectivos y no son juzgados por el ojo público por sus actos, estás siendo cómplice de esos actos. No puedes luego quejarte de que personas que han llegado a obtener mucho poder como presidentes o ministros sean corruptos o machistas si cuando eran los dirigentes de tu organización de base no te preocupaste en denunciar sus actos y hacer que no queden impunes.

Todos tenemos la responsabilidad y la obligación de luchar contra la cultura de la impunidad.

El silencio es parte de la cultura de la impunidad. Cada vez que hacemos que la vida de una víctima que denuncia se convierta en un circo y en un tormento estamos mandando el mensaje de que es tan difícil denunciar, es tan difícil que te crean y aún más, es tan difícil que te apoyen que simplemente muchas víctimas decidan no hacerlo. Y nos convertimos parte del círculo vicioso de la violencia que no permite que exista justicia.

El 90% de las violaciones y abusos psicológicos hacia las mujeres o niños y niñas son cometidos por personas cercanas a la víctima, amigos o familiares. El acoso laboral ocurre en el ambiente de trabajo con los jefes

directos o con personas en situación de poder hacia la mujer. ¿Por qué creen que en el ambiente político la situación sería diferente?

Es cierto que una mujer puede recibir acoso político de sus adversarios o contrincantes, pero las estadísticas demuestran que los mayores acosadores son aquellos de su círculo político cercano. Chantajes, amenazas,

órdenes, imposiciones, abusos, mentiras, manipulaciones, violaciones. Todo esto ocurre dentro de estos supuestos círculos de confianza y NADIE HABLA DE ESTOS HECHOS.

Y no sólo que nadie habla de estos hechos, la gente que lo oye NO LO COMBATE.

A la hora de revictimizar a la víctima existen comportamientos que valen la pena mencionar:

1. Una actitud que me parece paradójica cuando se presenta una denuncia es que se piden PRUEBAS, incluso se exigen documentos legales. Y son muy puritanos la hora de lanzar el consabido: “inocente hasta que se

demuestre lo contrario”. Pero ese puritanismo legal no se observa en otros casos, como cuando se denuncian hechos de corrupción. Todas las personas creen que ha habido corrupción flagrante en la relación del presidente Evo Morales y su ex novia Gabriela Zapata. Pero, si quisieran remitirse a las leyes no encontrarían un solo documento que sustente esa certeza y la comisión investigadora ya anunció que no hubo corrupción ni tráfico de influencias.

Entonces, se apuran a señalar al sistema judicial como poco confiable, burocrático, deplorable, corrupto y no independiente. Pero, cuando una víctima denuncia hechos de violencia o acoso hacia su persona defienden dicho sistema judicial como perfecto y niegan que sea burocrático, machista o susceptible a la corrupción. Critican y reconocen debilidades y falencias de dicha institución cuando les conviene, pero las niegan y no las reconocen cuando no les conviene.

2. Otra actitud machista con que la militante se topa a la hora de denunciar es el consabido “él ha sido mi amigo en la universidad y siempre fue buena persona”. Estoy segura que todas las personas del mundo tienen personas con las que se llevan bien, pero eso no las hace menos criminales y menos culpables de sus actos. Hitler era buena persona con sus amigos y amantes, pero eso no lo hace menos sádico ni menos responsable de haber ocasionado el holocausto judío.

3. Cuando una militante realiza su denuncia se topa también con la victimización de sus denunciantes. Muchas personas las creen pobres víctimas de una denuncia inventada por una loca que necesita y que quiere atención. Está muy generalizada la idea de que una mujer que ha reunido el coraje y la valentía para denunciar a alguien de acoso normalmente es porque debe estar loca, ya que no es el típico comportamiento de una víctima sumisa al que la gente está acostumbrada o al que incluso a la gente le gusta.

Cuando la mujer es también lobo de la mujer

La participación femenina en el proceso de acoso político hacia otra mujer es un aspecto fundamental que me parece que no está debatido e incluso es un tabú mencionarlo.

El 90% del proceso de acoso hacia la militante “rebelde” ha sido realizado en complicidad activa y pasiva de otras mujeres, ya sea dentro o fuera del colectivo. Normalmente, las otras militantes mujeres son las primeras en enterarse de estas actitudes y también las primeras en escapar de ella y no unírsele para hacer frente al acoso.

Esto es por varias razones que detallo a continuación.

– En primer lugar, los hombres son exitosos en crear muros de división entre las mujeres. Esto se realiza con mecanismos psicológicos de refuerzo positivo y negativo hacia las mujeres. “Haces esto bien y serás premiada y reconocida. Haces esto mal y serás castigada y anulada”. Normalmente, las mujeres que no están comprometidas con el feminismo caerán en el juego y creerán que no son los hombres lo malos, pues las están tratando bien ellas y creerán que efectivamente la denunciante es una mala “jugadora” de sus “cartas políticas” y que está siendo castigada por enfrentarse directamente con la violencia en vez de portarse bien como ellas lo hacen y ser alabadas. Creerán en este muro divisorio creado por los hombres del colectivo entre las exitosas y

las fracasadas y que las exitosas son las que aprenden a adaptarse bien a las reglas del juego.

– En segundo lugar, es porque el machismo activo consciente o inconsciente de las militantes mujeres hace que reproduzcan los típicos mecanismos de justificación machista. Ella es una envidiosa, me tiene envidia porque yo si soy exitosa y porque yo sí sé escalar políticamente. Es decir, que ellas creen que la mujer militante debería apoyarlas a crecer políticamente y que si no lo hace entonces merece ser castigada, ultrajada y acosada.

– En tercer lugar, es porque cuando solamente recibes órdenes existe un mecanismo psicológico que hace que las personas apaguen su sentido de moralidad o su sentido de ética y no se sientan responsables por sus actos porque “sólo estaban siguiendo órdenes”.

El acoso político es una forma de violencia contra las mujeres.

Consiste en la perpetración de actos violentos de diverso tipo con el objetivo de impedir el pleno ejercicio del derecho político de las mujeres. Abarca una serie de conductas que incluyen violencia física, psicológica y sexual y afecta a mujeres elegidas como autoridades, integrantes o militantes de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y a funcionarias públicas. Pone en riesgo y daña la vida, la integridad física, psicológica y la dignidad de las mujeres.

Como consecuencia, las víctimas de acoso político tienen —en principio— miedo a ejercer sus derechos políticos y se sostiene en el tiempo la percepción fundada de que el ambiente político es hostil y peligroso para las mujeres. Se genera, por ello, que la política y los espacios de toma de decisiones continúen siendo ocupados mayoritariamente por hombres y sigan siendo vistos como espacios masculinos.

* Estefany Murillo es warmi indianista quechua e integrante del Colectivo Warmi Sisa

El presente artículo es condensación de un trabajo más amplio. Para conocer ese texto u otra información al respecto escribir a: estefanymurillo2018@gmail.com

La política debe ser un espacio de servicio, no de reproducción de las taras e injusticias que son necesarias eliminar.

