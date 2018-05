Mèxico_Oaxaca: Feria Internacional del Libro de Estudios de las Mujeres y Feminismos (FILMUFE)

•Cuerpos subversivos vs. Normatividad de los cuerpos

Sobre nuestros cuerpos-territorios se han construido muchas opresiones, y al mismo tiempo en ellos habita la energía vital y política para liberarnos, como nos recuerda Lorena Cabnal. En nuestros cuerpos cargamos el peso y consecuencias de las disputas, pero también aquí se reflejan nuestras resistencias. Como denuncia Silvia Federici, construir redes de intercambio de saberes y caminos de sanación autónomos y colectivos permite resistir al proceso capitalista que nos empobrece y entristece, cortando la relación de nuestro cuerpo con la naturaleza. Al conectar el territorio-tierra y el territorio-cuerpo podemos descifrar lo que no logramos verbalizar, reconocer nuestros mapas, resignificar nuestras memorias, y generar estrategias colectivas de rebeldía y sanación.

https://filmufe.wordpress.com/

abril 21, 2018

La personalidad de muchas actividades, aparte de las personas que las componen, se definen por la imagen del evento, las ilustraciones, los iconos, los carteles. Las imágenes no aparecen porque sí. Las ideas surgen de mucha gente y no siempre es fácil plasmar todo eso en una imagen. Gloria nos ha escuchado, nos ha comprendido y nos ha dejado dos obras de arte. No lo podemos definir de otra forma, esto es ARTE.