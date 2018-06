La Revista EKINTZA ZUZENA celebra su 30 Aniversario

A favor del poliedro de las ideas y su oxigenación por medio del arte, el conocimiento y la educación

No fue el mensaje, sino la actitud no fue el acontecer, sino quien lo sentía no fueron ni los cantos, ni los días el hombre fue y su terrible mezquindad No fue lo que nacía, sino lo que aún vivo, corrompe cada día, cada día el sueño de vivir. Adolfo Castaños

Había un hombre que tenía una doctrina. Una doctrina que llevaba en el pecho, (junto al pecho, no dentro del pecho), una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Y la doctrina creció. Y tuvo que meterla (…)