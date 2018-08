Mèxico_Autonomìa en la ciudad: Autogestival

El Autogestival: una posibilidad de autonomía urbana

Autogestival es un encuentro de proyectos, cooperativas, colectivos, individuxs, que se reconocen, desde sus prácticas cotidianas hasta sus luchas, con la autogestión y la autonomía, es decir con ese esfuerzo de autoorganizarse de manera no jerárquica: sin amos ni patrones, sin líderes ni vanguardias.

El Autogestival (que es la unión de dos palabras: autogestión y festival) se ha llevado a cabo desde 2013 y para 2018 va para su 5to encuentro.

El objetivo es crear enlaces, redes, compromisos con el fin de construir autonomía en la ciudad.

¿Pero es posible la construcción de autonomía en la ciudad? La ciudad es la construcción final del capitalismo, donde ocurren los avances terribles que distinguen a este sistema jerárquico patriarcal: individualismo, marginación, gentrificación de los barrios, migración de las zonas rurales, contaminación, escases, pobreza y violencia. Es la ciudad donde se centralizan los poderes económicos y políticos, centro de decisión de lo que pasará fuera de ella.

Las dinámicas de la ciudad son caóticas para los trabajadores de oficinas, fábricas, distribuidoras y tiendas: el despertarse temprano para ir a trabajar y apretarse en el transporte, peleando por un pequeño espacio mientras los choferes aceleran y frenan a su antojo. Para los ricos son las zonas pobres.

Para los marginados el ambulantaje en las calles, para los ricos las ganancias de las plazas comerciales. En casa la falta de agua y servicios, los cobros excesivos, las rentas altísimas, la violencia y el robo en los barrios, la droga en las calles matando adictos, los vecinos tratando de pasar por encima de los otros, la falta de espacios de real entretenimiento, educación y de decisión comunitaria.

Pero también existen otras dinámicas de contrapoder que de manera un tanto callada, pero festiva, un tanto minúscula pero creciente, van haciendo puntos de referencia de autoorganización en la ciudad: tianguis de trueke en calles o espacios cerrados, centro sociales autogestionados y autónomos como las okupas o lugares rentados pero autoorganizados y politizados: cafeterías, comedores, librerías, bibliotecas, hackerspaces; proyectos cooperativos no corporatizados que buscan romper con la clásica mercancía capitalista para ofrecer productos de confección orgánica, ecológica, necesaria; colectivxs que se dedican a la producción de tecnologías libres como software libre, tecnologías ecológicas de uso cotidiano como las estufas bruja, bicimáquinas, etc., radios y medios de comunicación críticos en internet o en bocina; grupos de tekio para la siembra urbana: huertos de azotea o comunitarios, de reforestación y recuperación de la siembra tradicional sin agroquímicos; proyectos editoriales de temáticas críticas y propositivas en fanzines, libros, manuales; proyectos musicales con temáticas sociales, anticapitalistas y antipatriarcales, en formas de grupos, batucadas o de manera individual; proyectos artísticos y artesanales de construcción de creatividad y difusión de ideas.

Todas estas dinámicas (y otras más que el espacio no alcanzaría) ´perviven en la “ciudad monstruo” y el Autogestival es uno de sus puntos de interacción y retroalimentación. En el año 2013 y bajo un contexto álgido de lucha social con el rechazo a Peña Nieto, se convoca en noviembre al primer Autogestival (1.0) por unos cuantos colectivos y personas, que congregó a 60 proyectos en autogestión en dos días de encuentro festivo y fraternal. Se llevaría a cabo en Casa Talavera de la UACM, sin patrocinio de ninguna institución.

Inmediatamente empezó la dinámica de reconocerse y enlazarse, así empezaron las primeras redes como la de cooperativas y proyectos de salud autogestionaria. Ante tal reconocimiento de prácticas autónomas, durante todo el año que siguió se hicieron eventos, acciones y grupos de autoformación sobre autogestión observando entre los participantes que existía un ambiente real de comunidad y trabajo colectivo.

Así, para noviembre de 2014 se convoca al Autogestival 2.0, igualmente organizándonos desde una asamblea donde varios proyectos decidieron las dinámicas, días y lugares. Esta vez dos espacios fueron los receptores del festival: la okupa Chanti Ollin y la Universidad Obrera. Presentaciones de proyectos y luchas autónomas, talleres de salud, gráfica, administración cooperativa, teatro, música, productos, se dieron esos días. Mesas de debates de economía solidaria, derechos humanos, económicos y sociales, salud, tecnologías libres, pensamiento crítico, todo esto en medio de la movilización en demanda de la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa.

El Autogestival 3.0 (nov-dic 2015) fue un esfuerzo que concentró todo el trabajo que los proyectos en autogestión habían hecho y aprendido en ese año de movilizaciones en cuatro días y cuatro espacios que marcaron la definición política y social del encuentro. Los espacios fueron el Centro Cultural 77, de nuevo la okupa Chanti Ollin, el controvertido Okupa Che y Punto La Gozadera, espacios con posicionamientos críticos antisistemicos, antipatriarcales, anticapitalistas, antijerárquicos, marcando un distanciamiento con posiciones “ciudadanistas”, progobiernistas de izquierda y grupos autoritarios.

Palabras como solidaridad, autonomía, antipatriarcado, redes, veganismo, cooperativismo, horizontalidad, asamblea, toma de calles, acción directa permearon los debates. Se intentó plantear un organigrama y mapeo de la autogestión, se hicieron videos y audios sobre algunxs colectivxs y temáticas (disponibles en la página de Facebook y youtube), se llevaron a cabo performances antes y durante el encuentro y un esfuerzo de memoria del evento.

Para el Autogestival 4.0 fueron necesarios 5 días pues más de 170 proyectos se inscribieron para presentar actividades, esta vez colectivxs de fueras de la ciudad de México, de estados como Hidalgo, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Edo. De México, Chiapas. Cuatro espacios y una colonia se tomaron para este cuarto encuentro: La Pirámide, el Rancho Electrónico, el Chanti Ollin, El Mundano-callejón de San Ignacio y la colonia Miravalle en los márgenes de la ciudad. Rodadas, tomas de calles, batucadas críticas, además de las presentaciones y mesas, marcaron este 2016, otra vez todo sin necesidad de dinero y autoorganizadamente. En este año es de resaltar la toma de calle afuera del edificio del Chanti Ollin, una semana después de su desalojo por parte de la policía y sus jefes del gobierno de izquierda. La jornada se convirtió en una demostración de trabajo y solidaridad sin jefes ni vanguardias, en donde todxs participaban con un entusiasmo de construcción autónoma. Los ejercicios de autoorganización son muchas en la ciudad y juntarnos y reconocernos nos potencializa demostrando que es posible la autonomía urbana.

El Autogestival 5.0 en el 2018 se Llevará a cabo en el mes de octubre, previa convocatoria y asambleas. Es necesario plantearnos los objetivos próximos y autocriticarnos porque la lucha no está exenta de problemáticas al interior de nuestros proyectos: falta de coordinación, de consensos, de autoformación, de machismos y protagonismos, de participación equitativa, entre otras dificultades. Solo con una visión de futuro autónomo y nuestras prácticas coherentes con nuestra lucha construiremos una verdadera sociedad autónoma.

Hacemos un llamado a replicar el Autogestival en más espacios. Replicar los encuentros y las prácticas para la construcción de una ciudad autónoma. Para ello compartimos algunas características básicas del trabajo en conjunto que ha prevalecido en estos primeros 5 años de andar de forma autónoma: El autogestival es un proceso autogestionado y una estrategia de convivencia y vinculación entre afines, en donde convergen personas autónomas con esfuerzos independientes; al gobierno, a empresarios, a partidos políticos, a iglesias y todo tipo de grupúsculo de personas con poder o autoridad. Que se autogestionan y buscan la autogestión comunitaria como estrategia hacia una vida digna colectiva. La asamblea: La planeación y desarrollo del autogestival lo hacemos todxs. Convocamos a una asamblea pública para que todas las personas se puedan vincular y participar en el proceso. No tenemos líderes, ni vacas sagradas – decidimos por consenso, con la opinión de todxs, haciendo uso de nuestra inteligencia colectiva y con protocolos de convivencia comunitaria: con respeto a todxs lxs compañerxs y apoyo mutuo como herramienta cotidiana.

El esfuerzo se comparte – se dividen en comisiones como: Enlace, alimentos, logística, difusión. Es importante el quehacer de todxs para el levantamiento del esfuerzo comunitario. Trabajamos en tequio y nuestra voluntad conjunta busca derribar la idea de la especialización o del delegar el trabajo. Todxs aprendemos de todxs. NO ocupamos dinero, SI ocupamos nuestra voluntad y servicio horizontal. Durante el desarrollo del autogestival en todos sus años, no ocupamos el dinero para realizar las cosas. Nos comunicamos para definir que nos hace falta y se pide de la colaboración de todxs para llevar las cosas adelante. No dependemos de nadie. Pero si colaboramos todxs. Escuchamos activamente para actuar mejor en grupos de trabajo. Se trata de hacer ejercicios de autoorganización de autogestión urbana. Por lo que es importante conocernos profundamente desde la alegría y el don, de no depender de nadie para hacer las cosas y si interrelacionarnos para dar más de lo imaginado por cada persona. Mucho más de lo que la especialización, fragmentación y egoísmo que el capitalismo impone.

Autogestival 2018

http://autogestival.org/

autogestival@riseup.net

fuente:

https://trabajadoresyrevolucion.wordpress.com/2018/07/31/revista-trabajadores-y-revolucion-4/

